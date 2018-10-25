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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:52
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
"Спартак" оштрафован за оскорбительный баннер своих болельщиков в адрес Романа Еременко (фото)
13:26
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Посольство РФ в Италии: в больницах осталось шестеро россиян. Трое – в тяжелом и среднем состоянии (1)
12:55
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (11)
11:07
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
Учил Бердыева, был на Майдане, стал тренером "Спартака". Кто выведет красно-белых на матч с "Рейнджерс"? (7)
10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
10:29
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (86)
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (86)
Вчера, 23:56
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
"Локомотив" дома проиграл "Порту" (30)
Рэпер Баста записал клип "Мама, мы ЦСКА!" (видео)
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом "Баста" написал песню, посвященную ЦСКА.
Музыкант является болельщиком московской команды. Песня называется "Мама, мы ЦСКА!", в съемках видеоклипа на этот трек приняли участие регбисты армейского клуба.
Регби-клуб ЦСКА
Музыкант является болельщиком московской команды. Песня называется "Мама, мы ЦСКА!", в съемках видеоклипа на этот трек приняли участие регбисты армейского клуба.
Регби-клуб ЦСКА
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