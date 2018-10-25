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Рэпер Баста записал клип "Мама, мы ЦСКА!" (видео)

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом "Баста" написал песню, посвященную ЦСКА.

Музыкант является болельщиком московской команды. Песня называется "Мама, мы ЦСКА!", в съемках видеоклипа на этот трек приняли участие регбисты армейского клуба.



Регби-клуб ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:44
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#7  Batman   (Сегодня, 15:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Женёка,
Я болею за ЦСКА, так как я из военной семьи. Клуб «Ростов» — безусловно, гордость и достояние города. Я это прекрасно понимаю и ничего плохого в адрес команды не говорю. Но я болею за ЦСКА, это мой выбор. Помимо «Ростова» есть еще клуб «СКА-Ростов», с большой историей, который сейчас самостоятельно борется в низших лигах… Призываю любить свои города и не устраивать вражду на ровном месте.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Batman
Сказал бомжелис зеркалу

идите в жопу, ватман
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Batman   (Сегодня, 14:59)
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Сказал бомжелис зеркалу

Вообще это кавер-версия его же песни "Мама, я партизан'
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эээ, а как же Ростов-Папа?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:55)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
фу плять, обезьяна...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:54)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Причем здесь мама ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:46)
  • -1
  •  (5)
online

ждём Борю Моисеева с песней " мы Спартак"
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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