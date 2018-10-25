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"Рубин" благодаря голу Азмуна прошел "Динамо" в Кубке России

"Рубин" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с минимальным счетом победил "Динамо" (1:0).

Кубок России

1/8 финала

"Рубин" – "Динамо" 1:0

Гол: Азмун, 49.

"Рубин": Бабурин, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Навас, Устинов, Могилевец (Байрамян, 46), Подберёзкин, Коновалов, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Шунич, Хольмен, Морозов, Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 61), Москвичёв, Кардозу (Грулёв, 57), Луценко (Черных, 79).

Предупреждения: Навас, 26, Кардозу, 33, Москвичёв, 54, Грулёв, 85, Темников, 90, Терехов, 90+2.
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 20:54
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#7  Volodia379   (Сегодня, 22:03)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Смотрящий
Цитата: Volodia379
Млять какой то рок! Рубин хоть в каком состянии:чемпион он не чемпион есть у них деньги или нет Бердыев рулит или кто то другой даже в меньшенстве они все равно выиграют у Динамо! Татаро-монгольское иго давно прошло а эти все трясутся! rage


Открою тебе страшную тайну - в составе Рубина ни одного татарина.

Если ни татары значит монголы! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:37)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Млять какой то рок! Рубин хоть в каком состянии:чемпион он не чемпион есть у них деньги или нет Бердыев рулит или кто то другой даже в меньшенстве они все равно выиграют у Динамо! Татаро-монгольское иго давно прошло а эти все трясутся! rage


Открою тебе страшную тайну - в составе Рубина ни одного татарина.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 21:34)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379
Только что "Культурную столицу" обыграли!

Чисто случайно..такое бывает - но редко ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 21:24)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: бородач
Цитата: Volodia379
они все равно выиграют у Динамо! Т


А кто нынче у Динамо не выигрывает?? только ленивый..Хохлова трудов чего то не видно --так куетень..

Ну зря ты так говоришь! Только что "Культурную столицу" обыграли!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  бородач  счётная палата (Сегодня, 21:15)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Volodia379
они все равно выиграют у Динамо! Т


А кто нынче у Динамо не выигрывает?? только ленивый..Хохлова трудов чего то не видно --так куетень..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 21:05)
  • -2
  •  (4)
online

Млять какой то рок! Рубин хоть в каком состянии:чемпион он не чемпион есть у них деньги или нет Бердыев рулит или кто то другой даже в меньшенстве они все равно выиграют у Динамо! Татаро-монгольское иго давно прошло а эти все трясутся! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 20:58)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
что там Черных про Спартак трещал? а тут даже Рубин не смогли одалеть )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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