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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" благодаря голу Азмуна прошел "Динамо" в Кубке России
"Рубин" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с минимальным счетом победил "Динамо" (1:0).
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" – "Динамо" 1:0
Гол: Азмун, 49.
"Рубин": Бабурин, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Навас, Устинов, Могилевец (Байрамян, 46), Подберёзкин, Коновалов, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Шунич, Хольмен, Морозов, Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 61), Москвичёв, Кардозу (Грулёв, 57), Луценко (Черных, 79).
Предупреждения: Навас, 26, Кардозу, 33, Москвичёв, 54, Грулёв, 85, Темников, 90, Терехов, 90+2.
Кубок России
1/8 финала
"Рубин" – "Динамо" 1:0
Гол: Азмун, 49.
"Рубин": Бабурин, Кудряшов, Гранат, Сорокин, Навас, Устинов, Могилевец (Байрамян, 46), Подберёзкин, Коновалов, Полоз (Уремович, 75), Азмун (Бухаров, 80).
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Шунич, Хольмен, Морозов, Соснин, Темников, Липовой (Терехов, 61), Москвичёв, Кардозу (Грулёв, 57), Луценко (Черных, 79).
Предупреждения: Навас, 26, Кардозу, 33, Москвичёв, 54, Грулёв, 85, Темников, 90, Терехов, 90+2.
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