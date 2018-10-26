Массимо Каррера посетит матч юрмальского "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера посетит ближайший матч одноименного футбольного клуба из Юрмалы.Юрмальский "Спартак" в воскресенье в матче чемпионата Латвии примет рижскую команду "РФШ".Эта игра станет для "Спартака" последней домашней в текущем сезоне. Руководство запланировало для болельщиков несколько сюрпризов и пригласило на матч Карреру.Владельцем "Спартака" из Юрмалы является друг и советник Карреры Марко Трабукки.