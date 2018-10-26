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Массимо Каррера посетит матч юрмальского "Спартака"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера посетит ближайший матч одноименного футбольного клуба из Юрмалы.

Юрмальский "Спартак" в воскресенье в матче чемпионата Латвии примет рижскую команду "РФШ".

Эта игра станет для "Спартака" последней домашней в текущем сезоне. Руководство запланировало для болельщиков несколько сюрпризов и пригласило на матч Карреру.

Владельцем "Спартака" из Юрмалы является друг и советник Карреры Марко Трабукки.

ФК "Спартак Юрмола"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 21:30
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Езжай домой уже, окоянный, присосался тут к России-матушке, и её сателлитам. Тебе уже твои Воины вынесли вердикт: сбитый лётчик! Или никому не нужен?
Впрочем, летающих у них не бывает. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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