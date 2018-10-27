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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Источник: президент "Лукойла" Алекперов очень недоволен скандалами в "Спартаке"
Президент "Лукойла" Вагит Алекперов недоволен скандалами вокруг "Спартака из-за увольнения из клуба Массимо Карреры.
Также глава нефтяной компании выразил недовольство реакцией болельщиков команды на смену тренерского штаба. Возможный уход фанатов со стадиона в ближайшем домашнем матче против "Анжи" может отразиться на перспективах менеджмента клуба.
"Спартак" примет "Анжи" на своем поле 1 ноября в 1/8 финала Кубка России.
Sport24
Также глава нефтяной компании выразил недовольство реакцией болельщиков команды на смену тренерского штаба. Возможный уход фанатов со стадиона в ближайшем домашнем матче против "Анжи" может отразиться на перспективах менеджмента клуба.
"Спартак" примет "Анжи" на своем поле 1 ноября в 1/8 финала Кубка России.
Sport24
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