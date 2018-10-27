Источник: президент "Лукойла" Алекперов очень недоволен скандалами в "Спартаке"

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов недоволен скандалами вокруг "Спартака из-за увольнения из клуба Массимо Карреры.Также глава нефтяной компании выразил недовольство реакцией болельщиков команды на смену тренерского штаба. Возможный уход фанатов со стадиона в ближайшем домашнем матче против "Анжи" может отразиться на перспективах менеджмента клуба."Спартак" примет "Анжи" на своем поле 1 ноября в 1/8 финала Кубка России.