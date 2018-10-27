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Источник: президент "Лукойла" Алекперов очень недоволен скандалами в "Спартаке"

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов недоволен скандалами вокруг "Спартака из-за увольнения из клуба Массимо Карреры.

Также глава нефтяной компании выразил недовольство реакцией болельщиков команды на смену тренерского штаба. Возможный уход фанатов со стадиона в ближайшем домашнем матче против "Анжи" может отразиться на перспективах менеджмента клуба.

"Спартак" примет "Анжи" на своем поле 1 ноября в 1/8 финала Кубка России.

Sport24
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 08:57
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#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:59)
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  •  (5)
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Болеет за:
«Спартак»
ну так и рулил бы клубом напрямую без посредников-замполитов!

первый раз за одиннадцать(!) лет попался тренер-алмаз со спартаковским Старостинским менталитетом, так и его слили-продали...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 09:19)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ладно ,не впервой,все перемелется, главное поймать игру, и разобраться в коллективе. а на Анжи ,да в кубке, не много нашлось бы и без этого демарша.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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