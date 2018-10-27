"Арсенал" и "Оренбург" определились с формами на матч (фото)

?Сегодня оружейники сыграют в красной форме, оренбуржцы – в белой.



?? Болеем за наших ??



Сегодня. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30. pic.twitter.com/am8csOHFl6 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 27, 2018

Сегодня в 16:30 в Туле состоится матч 12-го тура российской Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Оренбургом".Футболисты "Арсенала" выйдут на поле в красных футболках, а гости из Оренбурга сыграют в белой форме.