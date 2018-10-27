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"Арсенал" и "Оренбург" определились с формами на матч (фото)

Сегодня в 16:30 в Туле состоится матч 12-го тура российской Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Оренбургом".

Футболисты "Арсенала" выйдут на поле в красных футболках, а гости из Оренбурга сыграют в белой форме.

Теги: Арсенал Тула Оренбург
Сегодня, 11:51
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