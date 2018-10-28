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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сердер Сердеров: было предложение из РПЛ, но я хотел поехать в Европу
Форвард "Краковии" Сердер Сердеров рассказал о выступлении за польский клуб.
- Тот факт, что рядом выступает Голь, пять лет игравший в РПЛ, помогает?
- Конечно. Он сейчас капитан нашей команды - самый опытный игрок. С ним и на русском могу пообщаться. Живем в одном номере на выездах.
- Чем польский чемпионат отличается от болгарского и российского?
- По сравнению с Болгарией здесь более строгий чемпионат, больше борьбы. Там - более открытый. Польская лига похожа на российскую. Все команды играют, хорошо обороняются.
Что меня удивило, здесь есть система ВАР. Любой гол судьи могут посмотреть и отменить, даже если нарушение правил было на твоей половине поля. Думаю, это благо. Потому что все будет честно, по правилам.
Другой момент - эмоции пропадают. Забил гол и стоишь - ждешь, пока судья его засчитает. На это уходит минута, а потом бежишь праздновать.
- Почему не остались в России?
- Было одно конкретное предложение от российского клуба, не буду называть. Но я больше хотел в Европу поехать. В Болгарии не самый сильный чемпионат. А за Польшей следят в Европе, даже из нашей команды ребята уезжали в топовые чемпионаты. Поэтому, посмотрев чемпионат, статистику, решил приехать сюда.
- А российская команда была из РПЛ или первого дивизиона?
- Из премьер - лиги. Но из ФНЛ тоже были звонки. В России как - сначала звонят, интересуются. Чтобы конкретное предложение поступило, нужно много факторов. Даже так скажу, звонили пять - шесть клубов. А конкретное предложение, чтобы договариваться по всем моментам контракта, - один клуб.
- В последнее время вы получаете не так много игровой практики.
- В Польшу я приехал без сборов, в середине августа. С командой не тренировался. Из первых 4-5 игр в трех я вышел на замену, в двух в стартовом составе сыграл.
В плане результата команда тяжело начала, и тренер стал пробовать выйти из этой ситуации с помощью более опытных игроков. Сейчас больше выхожу на замену. Тренеру, наверное, виднее. В прошлом сезоне мы заняли 10-е место. Надеюсь, в этом будем выше.
"Спорт-Экспресс"
- Тот факт, что рядом выступает Голь, пять лет игравший в РПЛ, помогает?
- Конечно. Он сейчас капитан нашей команды - самый опытный игрок. С ним и на русском могу пообщаться. Живем в одном номере на выездах.
- Чем польский чемпионат отличается от болгарского и российского?
- По сравнению с Болгарией здесь более строгий чемпионат, больше борьбы. Там - более открытый. Польская лига похожа на российскую. Все команды играют, хорошо обороняются.
Что меня удивило, здесь есть система ВАР. Любой гол судьи могут посмотреть и отменить, даже если нарушение правил было на твоей половине поля. Думаю, это благо. Потому что все будет честно, по правилам.
Другой момент - эмоции пропадают. Забил гол и стоишь - ждешь, пока судья его засчитает. На это уходит минута, а потом бежишь праздновать.
- Почему не остались в России?
- Было одно конкретное предложение от российского клуба, не буду называть. Но я больше хотел в Европу поехать. В Болгарии не самый сильный чемпионат. А за Польшей следят в Европе, даже из нашей команды ребята уезжали в топовые чемпионаты. Поэтому, посмотрев чемпионат, статистику, решил приехать сюда.
- А российская команда была из РПЛ или первого дивизиона?
- Из премьер - лиги. Но из ФНЛ тоже были звонки. В России как - сначала звонят, интересуются. Чтобы конкретное предложение поступило, нужно много факторов. Даже так скажу, звонили пять - шесть клубов. А конкретное предложение, чтобы договариваться по всем моментам контракта, - один клуб.
- В последнее время вы получаете не так много игровой практики.
- В Польшу я приехал без сборов, в середине августа. С командой не тренировался. Из первых 4-5 игр в трех я вышел на замену, в двух в стартовом составе сыграл.
В плане результата команда тяжело начала, и тренер стал пробовать выйти из этой ситуации с помощью более опытных игроков. Сейчас больше выхожу на замену. Тренеру, наверное, виднее. В прошлом сезоне мы заняли 10-е место. Надеюсь, в этом будем выше.
"Спорт-Экспресс"
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