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Супер Арио. Оценки матча ЦСКА - "Краснодар"

Когда Виктор Гончаренко начал играться в замены, "Краснодар" включил характер и победил ЦСКА. Все сделал нападающий "быков" Ари.












Супер Арио. Оценки матча ЦСКА - "Краснодар"


ЦСКА


Игорь Акинфеев - 3,0. Работы у капитана ЦСКА было больше, чем у его коллеги из "Краснодара" Андрея Синицына. "Быки" чаще попадали в створ. И почти со всеми Акинфеев справился, кроме двух. Но Ари и Классон забивали из убойных позиций, там никто бы не спас.

Марио Фернандес - 3,0. Кирилл Набабкин - 2,0. Виктор Гончаренко против атакующего "Краснодара" решил сыграть в 4 защитника. Места на флангах достались традиционно Фернандесу и Набабкину. Марио как обычно разрывал свою бровку - впереди выигрывал подборы, сзади съедал Стоцкого в первом тайме, Вандерсона - во втором. И забег на последний стандарт в добавленное время тоже впечатлил. Видимо, хотел отмазаться за гол Ари, который на его совести. Набабкина впереди не было совсем. Вот вообще. Кирилл стоял сзади, да и там не ловил Классона.

Никита Чернов - 2,5. Хердур Магнуссон - 3,0. В первом тайме центр обороны армейцев был надежен и стабилен, как будто всю жизнь отыграл с Игорем Акинфеевым. Парни круто друг друга страховали, а Магнуссон даже бегал вперед, чтобы нарушать спокойную жизнь Синицына. Но когда "Краснодар" начал растягивать оборону ЦСКА, первыми поплыли центральные. Чернов не удержал Классона, когда тот забивал победный гол.



Арнор Сигурдссон - 3,0. Ильзат Ахметов - 3,5. Никола Влашич - 4,0. В трио центрхавов, безусловно, выделялся Влашич. Кажется, Виктор Гончаренко за время аренды решил раскрыть все способности игрока, когда после 65-ой минуты сделал его центральным нападающим. Влашич и ложной девяткой отыграл отлично. А Сигурдссон с Ахметовым такой универсальностью похвастаться не могут. Исландец, по большей части, партнеров не видел. Ахметов, как ни удивительно, не хватало скорости с самой первой минуты встречи.

Иван Обляков - 3,0. Алан Дзагоев - 2,5. Обляков потихоньку набирает обороты в становлении в качестве лидера команды. Иван способен пахать по всему фронту и делать это качественно. Сегодня от Облякова не хватило ключевых передач. А Дзагоев сдает... Алан не реализует 100-процентные моменты, не дает крутой пас. И как обычно травмируется. В этот раз, вроде, не серьезно.

Федор Чалов - 3,0. Лучший бомбардир чемпионата не забил, зато ассистировал. Но от Федора все равно ждут голы, а он в матче с "Краснодаром" не занимал тех позиций, откуда должен был огорчать Синицына. Движения у Чалова было мало.

Яка Бийол - 2,0. Хетаг Хосонов - 2,0. Такума Нисимура - б/о. Полузащитники ЦСКА провалили игру, не смогли войти в матч. Это, как причину поражения, отметил и Гончаренко.



"КРАСНОДАР"


Андрей Синицын - 3,5. После сложного матча в Бельгии Синицын собрался и выдал достойную игру в Москве. Вытащить удар Влашича было нереально сложно. А с ударами попроще Андрей справился без особого напряга. Но и не сказать, что порхал на ленточке. Поэтому провал матча с "Ахматом" забывать рано.

Сергей Петров - 3,0. Кристиан Рамирес - 3,0. От Рамиреса ждали большего. Но он застрял где-то в полупозиции - и Фернандеса не закрыл особо, и впереди не пользовался забегами Марио. Замена его была оправдана. А вот у Петрова альтернативы нет. Хотя Сергею не хватает техники, чтобы решать эпизоды. Зато 2 отбора сделал и 1 вынос.

Александр Мартынович - 4,0. Урош Спаич - 4,0. Спаич - причина, почему Чалов остался без забитых голов. 3 отбора, 3 перехвата, 3 выноса. Подкат под Влашича, когда тот убегал один на один с Синицыным, войдет в топ защитных действий этого сезона. Мартынович по-капитански вел игру команды. В первом тайме он создал единственный момент "Краснодара". Белорусский Гранквист с ЦСКА справился.

Юрий Газинский - 3,0. Дмитрий Стоцкий - 2,5. Шарль Каборе - 2,5. Странно, но именно центральная ось "Краснодара" смотрелась хуже остальных. Газинский и Каборе занимались только отборами - у обоих их по 5. А насчет креатива они не подумали? Поэтому после ухода Каборе тяжеловесность "быков" исчезла, и команда побежала. Стоцкий начал матч в полузащите, потом ушел на левый фланг и везде был ниже своего уровня.



Маурисио Перейра - 3,0. Виктор Классон - 4,0 Швед, во-первых, разорвал Набабкина. Во-вторых, выиграл почти все подборы на чужой половине поля. В-третьих, забил победный гол. Классон злился, когда у него не получалось, но шел до конца и был вознагражден. Перейра загубил кучу стандартных положений. Почему он не работает над ними на тренировках?

Ари - 4,5. Творец волевой победы "Краснодара". То ли спартаковское прошлое взыграло в нападающем, но его заряд на матч был невероятным. Ари и в первом тайме двигался необычно много для себя образца других матчей. А когда ЦСКА чуть вжался в оборону, то у форварда проснулся инстинкт убийцы. Сначала сделал гол, потом голевую передачу.

Вандерсон - 3,0. Кристиан Куэва - 3,5. Иван Игнатьев - 3,0. Вандерсон должен был выйти и заменить Стоцкого в давлении на Стоцкого. Но сильно в этом плане "Краснодар" не прибавил. У Куэвы было меньше игрового времени, но пользы он принес больше. Как и Игнатьев, сделавший голевую передачу на Ари.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Краснодар Ари
Сегодня, 22:12
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#3  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 22:32)
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Болеет за:
«Краснодар»
А вообще то нужен конкурент!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: plast
складывается впечатление что спартак рано слил Ари , тот еще не плохо пылит в нашем чемпе

он пылит только когда хочет что-то кому-то доказать
это бывает не так часто
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 22:21)
  • +1
  •  (1)
online

складывается впечатление что спартак рано слил Ари , тот еще не плохо пылит в нашем чемпе
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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