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Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее

Бывший главный тренер "Терека" и "Ростова" Анатолий Байдачный считает, что "Зениту" не стоит копировать стиль игры грандов мирового футбола - "Барселоны" и "Реала".

По мнению специалиста, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак имеет свое представление футбола, хотя нынешний состав команды уступает предыдущим.

"Самое главное, чтобы футбол "Зенита" не был копией игры какого-то клуба, главное, чтобы команда играла в свой футбол. У Семака есть представление о том, какой футбол он хочет видеть, я в этом уверен. Не надо копировать "Реал" или "Барселону" - это бессмысленно. Надо использовать лучшие качества своих футболистов, строить игру так, чтобы игроки сумели реализовать задуманное. "Зенит" использует много российских футболистов.

Не хочу ничего плохого говорить о сегодняшней команде, но были годы, когда состав был гораздо лучше. Когда играл тот же Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее, чем сейчас. Но и сегодня команда идет первой и имеет шансы стать чемпионом России. При этом я уверен, что "Зенит" выйдет из группы в Лиге Европы. У меня есть уверенность в Семаке, при нем "Зенит" приобретет новые краски и будет играть в интереснейший футбол. Тот футбол, на который ходят болельщики. Они ведь уже ходят", - цитирует Байдачного "Спорт уик-энд".
Теги: Байдачный Семак Зенит
Сегодня, 10:22
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 11:39)
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Болеет за:
«Локомотив»
главное, чтобы команда играла в свой футбол.

Я фиг его знает, но сейчас Зенит играет в типичный британский футбол.
Да и много ли сейчас футбольных тактик, чтобы Зениту еще иметь собственную.
Дзюба забивает, полузащитники помогают в атаке и не нужно не фига выдумывать, а вот спад у Зенита проклевывается и это результат участия игроков в ЧМ и квалифаях к ЛЕ.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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