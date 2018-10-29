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"Зенит" прогулялся по Самаре перед матчем с "Крыльями Советов"

Футболисты "Зенита" прогулялись по Самаре накануне матча 12-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

Матч пройдет в понедельник, 29 октября на стадионе "Самара Арена". Начало - 18:00.

Теги: Зенит Крылья Советов
Сегодня, 13:34
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(2)
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:57)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит прогулялся по Самаре, искали крылья БАКЛАНОВ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  нетрал   (Сегодня, 13:39)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
я в армию летел там приземлялся ..ночью..и назывался он куйбышев...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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