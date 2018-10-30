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Сесар Навас: мы понимали, что этот угловой – наш последний шанс

Капитан "Рубина" Сесар Навас подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1).

"Очень тяжелый матч. Игра была равная. "Спартак" хорошо боролся, но кроме момента с пенальти почти ничего не создал. Мы были очень счастливы, когда сравняли счет на последних минутах.

Мы понимали, что тот угловой – это наш последний шанс. Мы просто не могли проиграть прямому конкуренту на своем поле. Мы не проигрываем уже 11 матчей, каждая игра без поражений придает команде дополнительную силу", - приводит слова испанца "СЭ"
Теги: Рубин Спартак Навас
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