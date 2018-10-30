Олег Романцев: возвращение Карпина в "Спартак" - это палка о двух концах

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост наставника красно-белых."Возвращение Карпина в "Спартак" - это палка о двух концах. С одной стороны, кто, как не Валерий, знает, что такое "Спартак", в котором он и директором успел поработать, и дважды был главным тренером.С другой, кроме решения игровых проблем, Карпину потребуется еще наладить и обстановку в коллективе. Хотя, то, что он находил верные решения в общении с такими непростыми персонажами, как Веллитон, Ари и Кариока, подтверждают – ему это по силам.За те сезоны, что он руководил командой, взлетов и падений у нее хватало. И расставание с ним, как со "сбитым летчиком", было не самым теплым", — рассказал Романцев.