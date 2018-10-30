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Олег Романцев: возвращение Карпина в "Спартак" - это палка о двух концах

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина на пост наставника красно-белых.

"Возвращение Карпина в "Спартак" - это палка о двух концах. С одной стороны, кто, как не Валерий, знает, что такое "Спартак", в котором он и директором успел поработать, и дважды был главным тренером.

С другой, кроме решения игровых проблем, Карпину потребуется еще наладить и обстановку в коллективе. Хотя, то, что он находил верные решения в общении с такими непростыми персонажами, как Веллитон, Ари и Кариока, подтверждают – ему это по силам.

За те сезоны, что он руководил командой, взлетов и падений у нее хватало. И расставание с ним, как со "сбитым летчиком", было не самым теплым", — рассказал Романцев.

"СЭ"
Теги: Спартак Карпин Романцев
Сегодня, 09:37
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(3)
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:31)
  • -1
  •  (1)
online

Что воля... что неволя..... что Карпин..... что КонтЭ....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:20)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Looka
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
впереди в трех ближайших играх ему встречаться с Краснодаром и ЦСКА на выездах...

ЦСКА уже обыграли - с "Зенитом" выезд.

от перемены мест слагаемых сумма не меняется, знаешь об этом?

Цитата: verhdon27
А футбольный клуб и болельщики Ростова против!

еще бы Федун с этим согласился и все были бы рады!
пусть Карп у вас остается хоть на вечно!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:35)
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
впереди в трех ближайших играх ему встречаться с Краснодаром и ЦСКА на выездах...

ЦСКА уже обыграли - с "Зенитом" выезд.


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:18)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
А футбольный клуб и болельщики Ростова против!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 10:09)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СМЭУ
Валера уже другой человек,после того периода и опыта поднабрался и поднаторел в общении с людьми. Федуну надо брать его.

возвращать Карпина, это безумие!
он пять лет был в Спартаке и четыре года из них у него была абсолютная полнота власти, где он брал игроков которых хотел, когда хотел сам становился гланым тренером или назначал кого-то из иностранцев, что бы потом на их подготовке команды выиграть что-то самому!
при этом у команды не было ни игры, а лишь бей-беги и при лучшем раскладе натужное серебро и полная несостоятельность в еврокубках!
нынешний его успех с Ростовом явление временное и лишь благодаря мудрому менеджменту Ростова! но впереди в трех ближайших играх ему встречаться с Краснодаром и ЦСКА на выездах.... и что-то мне подсказывает, что там у Ростова побед не будет... а значит и в таблице он опустится на уровень Спартака и Рубина... так зачем он нам, если мы находясь в безобразном состоянии с Карерой-Риначо сейчас на нем!?
а теперь ответь мне на вопрос : где Карпин успел набраться опыта и поднатореть!? в третьеразрядном испанском клубе вылетевшем благодаря его руководству лигой ниже или в Торпедо Арзамас?! кстати оттуда и оттуда его с позором выгоняли!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:42)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Валера уже другой человек,после того периода и опыта поднабрался и поднаторел в общении с людьми. Федуну надо брать его.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
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