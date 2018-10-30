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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах" (1)
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Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах"
Журналист и комментатор Василий Уткин поделился способом перевоспитания игроков, дурно влияющих на психологический микроклимат в командах.
"Глушакова вернули в основной состав, он уже ездил в Казань, репутация, политика, все наслаивается на всем известную ситуацию в "Спартаке"…
Дело в том, что в реальности это ничего не значит. С некоторых пор существуют ограничения на то, сколько времени можно здорового дееспособного игрока основного состава мурыжить в дубле. Есть международные нормы, которые придуманы, чтоб защитить игроков от произвола хозяев. И там есть смешной нюанс.
Ну, а если все равно надо? Бывает же, например, игрок-чудак. Игрок, дурно влияющий. Бывает Кокорин-Мамаев. Мало ли что! А если вот не могу я, главный тренер, сейчас запустить этого игрока работать со всеми??? Пожалуйста, говорят правила! Но тогда вы обязаны создать такому игроку-чудаку условия для работы, чтобы он не деквалифицировался. А именно - группу для занятий из спортсменов близкой квалификации под руководством высоколицензированного тренера.
Ну и? А то, говорю я, что московским, например, клубам давно пора скинуться и завести такую группу! Одному клубу накладно, а вскладчину… Потому что игроки-чудаки есть у всех.
Берется безработный тренер, лучше с садистскими наклонностями. Группа массовки, необходимая для количества, составляется из игроков, которым нечем заняться - сейчас их каждый день в ресторане Эрвин на полторы команды. И все! Назвать можно "Дикая Дивизия". Можно "Мудакоманда". Можно в честь основателя, когда он будет. И вот туда и ссылать игроков в положении Дениса Глушакова!
Простейшая ведь идея огромной воспитательной силы. Вы мне еще спасибо все скажете!" - написал Уткин в телеграме.
"Спорт24".
"Глушакова вернули в основной состав, он уже ездил в Казань, репутация, политика, все наслаивается на всем известную ситуацию в "Спартаке"…
Дело в том, что в реальности это ничего не значит. С некоторых пор существуют ограничения на то, сколько времени можно здорового дееспособного игрока основного состава мурыжить в дубле. Есть международные нормы, которые придуманы, чтоб защитить игроков от произвола хозяев. И там есть смешной нюанс.
Ну, а если все равно надо? Бывает же, например, игрок-чудак. Игрок, дурно влияющий. Бывает Кокорин-Мамаев. Мало ли что! А если вот не могу я, главный тренер, сейчас запустить этого игрока работать со всеми??? Пожалуйста, говорят правила! Но тогда вы обязаны создать такому игроку-чудаку условия для работы, чтобы он не деквалифицировался. А именно - группу для занятий из спортсменов близкой квалификации под руководством высоколицензированного тренера.
Ну и? А то, говорю я, что московским, например, клубам давно пора скинуться и завести такую группу! Одному клубу накладно, а вскладчину… Потому что игроки-чудаки есть у всех.
Берется безработный тренер, лучше с садистскими наклонностями. Группа массовки, необходимая для количества, составляется из игроков, которым нечем заняться - сейчас их каждый день в ресторане Эрвин на полторы команды. И все! Назвать можно "Дикая Дивизия". Можно "Мудакоманда". Можно в честь основателя, когда он будет. И вот туда и ссылать игроков в положении Дениса Глушакова!
Простейшая ведь идея огромной воспитательной силы. Вы мне еще спасибо все скажете!" - написал Уткин в телеграме.
"Спорт24".
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