Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах"

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился способом перевоспитания игроков, дурно влияющих на психологический микроклимат в командах.

"Глушакова вернули в основной состав, он уже ездил в Казань, репутация, политика, все наслаивается на всем известную ситуацию в "Спартаке"…

Дело в том, что в реальности это ничего не значит. С некоторых пор существуют ограничения на то, сколько времени можно здорового дееспособного игрока основного состава мурыжить в дубле. Есть международные нормы, которые придуманы, чтоб защитить игроков от произвола хозяев. И там есть смешной нюанс.

Ну, а если все равно надо? Бывает же, например, игрок-чудак. Игрок, дурно влияющий. Бывает Кокорин-Мамаев. Мало ли что! А если вот не могу я, главный тренер, сейчас запустить этого игрока работать со всеми??? Пожалуйста, говорят правила! Но тогда вы обязаны создать такому игроку-чудаку условия для работы, чтобы он не деквалифицировался. А именно - группу для занятий из спортсменов близкой квалификации под руководством высоколицензированного тренера.

Ну и? А то, говорю я, что московским, например, клубам давно пора скинуться и завести такую группу! Одному клубу накладно, а вскладчину… Потому что игроки-чудаки есть у всех.

Берется безработный тренер, лучше с садистскими наклонностями. Группа массовки, необходимая для количества, составляется из игроков, которым нечем заняться - сейчас их каждый день в ресторане Эрвин на полторы команды. И все! Назвать можно "Дикая Дивизия". Можно "Мудакоманда". Можно в честь основателя, когда он будет. И вот туда и ссылать игроков в положении Дениса Глушакова!

Простейшая ведь идея огромной воспитательной силы. Вы мне еще спасибо все скажете!" - написал Уткин в телеграме.

"Спорт24".
Теги: Глушаков Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  yuri  спб (Сегодня, 17:51)
  • +1
  •  (1)
online

Воспитатели , кругом одни воспитатели. Хлебом не корми, а корми отборными раками, но дай воспитывать. Педагоги твою бога мать рявкнул кот. Что за дела, совдепия не выветрится никак из бошек?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.