Василий Уткин предложил воспитывать игроков в положении Глушакова, Кокорина и Мамаева в "Мудакомандах"

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился способом перевоспитания игроков, дурно влияющих на психологический микроклимат в командах."Глушакова вернули в основной состав, он уже ездил в Казань, репутация, политика, все наслаивается на всем известную ситуацию в "Спартаке"…Дело в том, что в реальности это ничего не значит. С некоторых пор существуют ограничения на то, сколько времени можно здорового дееспособного игрока основного состава мурыжить в дубле. Есть международные нормы, которые придуманы, чтоб защитить игроков от произвола хозяев. И там есть смешной нюанс.Ну, а если все равно надо? Бывает же, например, игрок- чудак . Игрок, дурно влияющий. Бывает Кокорин-Мамаев. Мало ли что! А если вот не могу я, главный тренер, сейчас запустить этого игрока работать со всеми??? Пожалуйста, говорят правила! Но тогда вы обязаны создать такому игроку- чудак у условия для работы, чтобы он не деквалифицировался. А именно - группу для занятий из спортсменов близкой квалификации под руководством высоколицензированного тренера.Ну и? А то, говорю я, что московским, например, клубам давно пора скинуться и завести такую группу! Одному клубу накладно, а вскладчину… Потому что игроки- чудак и есть у всех.Берется безработный тренер, лучше с садистскими наклонностями. Группа массовки, необходимая для количества, составляется из игроков, которым нечем заняться - сейчас их каждый день в ресторане Эрвин на полторы команды. И все! Назвать можно "Дикая Дивизия". Можно "Мудакоманда". Можно в честь основателя, когда он будет. И вот туда и ссылать игроков в положении Дениса Глушакова!Простейшая ведь идея огромной воспитательной силы. Вы мне еще спасибо все скажете!" - написал Уткин в телеграме.