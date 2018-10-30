Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях. Скаутинге. Трансферах и аналитике", работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" Алексей Зинин заявил, что один из клубов английской премьер-лиги заинтересован в трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова.

"Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: У нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают. По поводу Чалова из АПЛ... Этот же клуб предлагал когда-то 8
Теги: Чалов
Сегодня, 18:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#2  Fen   (Сегодня, 19:24)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Жалко, тут коубы нельзя подвешивать. Прям напрашивается фрагмент из "Падал прошлогодний снег" - маловато, маловато будет!


--------------------
Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 18:29)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Странно, уже все знают что это Уотфорд...идет на 7 месте. (с) спорт экспресс
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.