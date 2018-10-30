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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер (2)
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Алексей Зинин: агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер
Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений, автор книги "Разоблачение игры. О стратегиях. Скаутинге. Трансферах и аналитике", работавший в разное время на руководящих постах в "Локомотиве", "Спартаке", "Краснодаре" Алексей Зинин заявил, что один из клубов английской премьер-лиги заинтересован в трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова.
"Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: У нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают. По поводу Чалова из АПЛ... Этот же клуб предлагал когда-то 8
"Агент из Лондона прислал мне авторизацию клуба АПЛ по Чалову с просьбой помочь осуществить трансфер за 5 млн. евро. Пришлось разочаровать: У нас лимит. Чтобы ЦСКА вступил в переговоры, полагаю, сумма должна быть раза в три больше. Это к вопросу о том, почему наши редко уезжают. По поводу Чалова из АПЛ... Этот же клуб предлагал когда-то 8
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