Представитель "Арсенала": никаких разговоров о Семшове в автобусе не было

Руководитель департамента по работе со СМИ тульского "Арсенала" Алексей Честнов опроверг информацию, предоставленную инсайдером Нобелем Арустамяном, который рассказал, что футболистам туляков во время поездки в Грозный на матч 1/8 финала Кубка России против "Ахмата" два раза сообщили о смене тренера. Якобы сперва в автобусе было объявлено, что руководить командой в Грозном будет Игорь Семшов, затем — что работать будет все же нынешний главный тренер Олег Кононов."Откуда у вас вообще такая информация? Семшов не должен был везти команду в Грозный! Никаких разговоров о нем в автобусе не было", — цитирует Честнова «Чемпионат».Кононов считается основным претендентом на пост главного тренера московского "Спартака". На прошлой неделе Арустамян утверждал, что "Арсенал" и Кононов начнут процедуру по расторжению контракта после 12-го тура РПЛ, который завершился 29 октября.