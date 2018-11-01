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Сергей Ольшанский: 3 млн за Кононова? Это вообще беспредел

Экс-защитник "Спартака" Сергей Ольшанский высказался о ситуации с приглашением на пост главного тренера красно-белых Олега Кононова.

- Согласен с решением уволить Карреру, - говорит Ольшанский. - Удивлен, что он так поступил с Глушаковым и Ещенко. Надо уважать игроков. Все-таки Денис не последний человек в команде. Необходимо уметь более лояльно относиться к футболистам, которые добились высот. Видимо, не просто так они (Глушаков и Ещенко - Прим.) себя так повели. Значит, был промах во взаимоотношениях.

- Согласны с Романцевым, который сказал, что чемпионство "Спартака" это багаж Аленичева?

- Во всяком случае, именно Каррера по факту выиграл первое место. Вот и все.

- Кто необходим "Спартаку" на посту главного тренера?

- Да. Необходим именно российский тренер, который может что-то сильное сказать, но не через переводчика. Обязательно надо объединить коллектив.

- Говорят, за Кононова требуют три миллиона евро. Он стоит таких денег?

- Честно говоря, не понимаю этих цифр. Это вообще беспредел. Наверное, не стоит спартаковцам на такую сумму раскошеливаться. А какие деньги платят игрокам? Когда Кокорин и остальные получают миллионы…. Мы об этом вообще в свое время не думали. Нам надо было, прежде всего, играть. Что нам платили, то и платили. Сейчас расценки, конечно, умопомрачительные.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
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