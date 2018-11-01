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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
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Такой Глушаков не нужен ни команде, ни болельщикам. Оценки матча "Спартак" - "Анжи"
Болельщики возвращению капитана были не рады. Своими действиями на поле Денис Глушаков не заставил их передумать. И так посредственная игра "Спартака" с ним стала еще хуже.
Артем Ребров - 3,0. "Анжи" не перегрузил ветерана "Спартака". Хотя Максименко в матче чемпионата против махачкалинцев вообще мог спокойно почитать книгу, попеть с болельщиками о Москве. Реброву 1 раз пришлось отбивать мяч, летящий в створ. А на выстрел Ондуа в концовке вратарь запоздал и чуть не пустил.
Илья Кутепов - 2,5. Георгий Джикия - 3,5. А ведь в августе отец ЗМС Кутепова говорил о том, что "Спартак" должен улучшить контракт Илье. Как бы с такой игрой не пришлось не только соглашаться на понижение в зарплате, так вообще искать другой клуб. Понятно, что у Кутепова была скомканная предсезонка. Но выбор позиции одной предсезонкой не подтянешь. Поэтому и приходилось Джикии бегать по всей штрафной, подчищая за партнером. Георгий - самый стабильный игрок "Спартака" на данный момент.
Николай Рассказов - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Да, после забитого стадиона в Глазго играть на полупустой арене в Тушино - контраст великий. Может поэтому Рассказов был так пассивен в отборах и спокоен на чужой половине? Спокуха - это не всегда хорошо. Тем более, что на противоположной бровке живой пример, как должен действовать латераль. Пожалуй, лучше Мельгарехо в российском чемпионате никто не играет левого защитника. Комбарову надо будет каждый матч зарабатывать и забивать пенальти, чтобы выбить парагвайца из состава.
Роман Еременко - 3,0. Артем Тимофеев - 2,5. Денис Глушаков - 2,0. Роман постепенно приучает к тому, что в отсутствии Фернандо, он должен отвечать за разгон атак. И Еременко не боится ответственности, как в матче свободно перебрасывая передачи с фланга на другой. Не получилось обострять - это серьезный минус. Но на фоне Глушакова... У Дениса не было выбора изначально. Если бы он вернулся в состав и начал жечь, как в чемпионский сезон, болельщики еще бы сильнее его съели, убедившись в "сливе" Карреры. А сегодняшняя игра Глушакова - это еще хуже. Трибуны свистели ему при каждом касании, которых было очень мало для футболиста его позиции. Жаль, что так заканчивается карьера в "Спартаке" когда-то хорошего игрока.
Александр Самедов - 2,5. Александр Ломовицкий - 2,5. Молодому футболисту пришлось поначалу играть слева. И у него с Мельгарехо получались неплохие комбинации, одна из которых привела к голу. Только свои моменты пора реализовывать. А их у Ломовицкого набралось аж 3 200-процентных. Один из шансов создал Самедов - это всем, чем он запомнился на поле.
Софиан Ханни - 4,0. На дефицитной для "Спартака" позиции центрального нападающего Ханни сыграл убедительнее Попова из матча с "Рубином". Алжирец не двигался бесполезно, как это иногда делает Ивелин. Ханни здорово открывался, находил свободные зоны. Ему стоит доверять больше. Тем более в плане техники он в команде один из лучших.
Михаил Игнатов - 2,5. Ивелин Попов - б/о. Александр Ташаев - б/о. А без скаутов "Манчестер Юнайтед" Игнатов теперь не будет играть? Финты только ради переезда в АПЛ? Слабо Михаил вошел в матч, не раскачал команду ни на сантиметр.
Юрий Дюпин - 3,5. 3 сэйва, один из которых для обложек в предматчевые программки. В пропущенном голе его вины не было, Ханни расстреливал из вратарской. Не пожарил, был уверен, но уверенность обороне не передалась.
Роланд Гиголаев - 3,0. Константин Савичев - 2,0. Разные оппоненты были у крайних защитников "Анжи". Если Гиголаев легко поспевал за вялотекущим Самедовым, то Савичева Ломовицкий и Мельгарехо растерзали. Отдохнул экс-спартаковец только после перерыва, когда на поле появился Ташаев, который играл медленнее, чем Самедов уходил на замену.
Евгений Гапон - 3,0. Игорь Удалый - 2,0. Джон Чансельор - 2,5. Удалый проморгал подключение Ханни, когда алжирец забивал первый мяч. Чансельор ценой горчичника остановил Ломовицкого и весь второй тайм должен был обходиться без рискованных действий. Ну какой же центральный защитник не любит рискованного стыка? На их фоне Гапон смотрелся интереснее и надежнее.
Данил Глебов - 2,5. Мохаммед Рабиу - 3,0. Игорь Чайковский - 2,5. Рабиу в разрушении был заметной фигурой в составе "Анжи". Порой ему приходилось чуть ли не на линию с центральными защитниками становиться, чтобы пресекать гандбольные атаки "Спартака". А от Глебова и Чайковского было мало помощи. Да и желания биться у полузащитников особо не проглядывалось.
Владислав Кулик - 3,5. Андрес Понсе - 3,0. Их отрядил Магомед Адиев отвечать за атаку, и они почти справились с задачей. Особенно, Кулик, который сделал все, чтобы Понсе забил свой мяч. Но форвард, оставив за спиной ЗМС Кутепова, ударил мимо почти открытых ворот. На гол во втором тайме "Анжи", благодаря Кулику и Понсе, точно наиграл.
Достонбек Хамдамов - 3,0. Гаэль Белла Ондуа - 3,0. Адлан Кацаев- б/о. Замены позволили "Анжи" создать в концовке что-то вроде навала. И самый реальный шанс был у Ондуа, смазавшего после крепкого удара со средней дистанции.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"СПАРТАК"
Артем Ребров - 3,0. "Анжи" не перегрузил ветерана "Спартака". Хотя Максименко в матче чемпионата против махачкалинцев вообще мог спокойно почитать книгу, попеть с болельщиками о Москве. Реброву 1 раз пришлось отбивать мяч, летящий в створ. А на выстрел Ондуа в концовке вратарь запоздал и чуть не пустил.
Илья Кутепов - 2,5. Георгий Джикия - 3,5. А ведь в августе отец ЗМС Кутепова говорил о том, что "Спартак" должен улучшить контракт Илье. Как бы с такой игрой не пришлось не только соглашаться на понижение в зарплате, так вообще искать другой клуб. Понятно, что у Кутепова была скомканная предсезонка. Но выбор позиции одной предсезонкой не подтянешь. Поэтому и приходилось Джикии бегать по всей штрафной, подчищая за партнером. Георгий - самый стабильный игрок "Спартака" на данный момент.
Николай Рассказов - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Да, после забитого стадиона в Глазго играть на полупустой арене в Тушино - контраст великий. Может поэтому Рассказов был так пассивен в отборах и спокоен на чужой половине? Спокуха - это не всегда хорошо. Тем более, что на противоположной бровке живой пример, как должен действовать латераль. Пожалуй, лучше Мельгарехо в российском чемпионате никто не играет левого защитника. Комбарову надо будет каждый матч зарабатывать и забивать пенальти, чтобы выбить парагвайца из состава.
Роман Еременко - 3,0. Артем Тимофеев - 2,5. Денис Глушаков - 2,0. Роман постепенно приучает к тому, что в отсутствии Фернандо, он должен отвечать за разгон атак. И Еременко не боится ответственности, как в матче свободно перебрасывая передачи с фланга на другой. Не получилось обострять - это серьезный минус. Но на фоне Глушакова... У Дениса не было выбора изначально. Если бы он вернулся в состав и начал жечь, как в чемпионский сезон, болельщики еще бы сильнее его съели, убедившись в "сливе" Карреры. А сегодняшняя игра Глушакова - это еще хуже. Трибуны свистели ему при каждом касании, которых было очень мало для футболиста его позиции. Жаль, что так заканчивается карьера в "Спартаке" когда-то хорошего игрока.
Александр Самедов - 2,5. Александр Ломовицкий - 2,5. Молодому футболисту пришлось поначалу играть слева. И у него с Мельгарехо получались неплохие комбинации, одна из которых привела к голу. Только свои моменты пора реализовывать. А их у Ломовицкого набралось аж 3 200-процентных. Один из шансов создал Самедов - это всем, чем он запомнился на поле.
Софиан Ханни - 4,0. На дефицитной для "Спартака" позиции центрального нападающего Ханни сыграл убедительнее Попова из матча с "Рубином". Алжирец не двигался бесполезно, как это иногда делает Ивелин. Ханни здорово открывался, находил свободные зоны. Ему стоит доверять больше. Тем более в плане техники он в команде один из лучших.
Михаил Игнатов - 2,5. Ивелин Попов - б/о. Александр Ташаев - б/о. А без скаутов "Манчестер Юнайтед" Игнатов теперь не будет играть? Финты только ради переезда в АПЛ? Слабо Михаил вошел в матч, не раскачал команду ни на сантиметр.
"АНЖИ"
Юрий Дюпин - 3,5. 3 сэйва, один из которых для обложек в предматчевые программки. В пропущенном голе его вины не было, Ханни расстреливал из вратарской. Не пожарил, был уверен, но уверенность обороне не передалась.
Роланд Гиголаев - 3,0. Константин Савичев - 2,0. Разные оппоненты были у крайних защитников "Анжи". Если Гиголаев легко поспевал за вялотекущим Самедовым, то Савичева Ломовицкий и Мельгарехо растерзали. Отдохнул экс-спартаковец только после перерыва, когда на поле появился Ташаев, который играл медленнее, чем Самедов уходил на замену.
Евгений Гапон - 3,0. Игорь Удалый - 2,0. Джон Чансельор - 2,5. Удалый проморгал подключение Ханни, когда алжирец забивал первый мяч. Чансельор ценой горчичника остановил Ломовицкого и весь второй тайм должен был обходиться без рискованных действий. Ну какой же центральный защитник не любит рискованного стыка? На их фоне Гапон смотрелся интереснее и надежнее.
Данил Глебов - 2,5. Мохаммед Рабиу - 3,0. Игорь Чайковский - 2,5. Рабиу в разрушении был заметной фигурой в составе "Анжи". Порой ему приходилось чуть ли не на линию с центральными защитниками становиться, чтобы пресекать гандбольные атаки "Спартака". А от Глебова и Чайковского было мало помощи. Да и желания биться у полузащитников особо не проглядывалось.
Владислав Кулик - 3,5. Андрес Понсе - 3,0. Их отрядил Магомед Адиев отвечать за атаку, и они почти справились с задачей. Особенно, Кулик, который сделал все, чтобы Понсе забил свой мяч. Но форвард, оставив за спиной ЗМС Кутепова, ударил мимо почти открытых ворот. На гол во втором тайме "Анжи", благодаря Кулику и Понсе, точно наиграл.
Достонбек Хамдамов - 3,0. Гаэль Белла Ондуа - 3,0. Адлан Кацаев- б/о. Замены позволили "Анжи" создать в концовке что-то вроде навала. И самый реальный шанс был у Ондуа, смазавшего после крепкого удара со средней дистанции.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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