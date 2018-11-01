Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Такой Глушаков не нужен ни команде, ни болельщикам. Оценки матча "Спартак" - "Анжи"

Болельщики возвращению капитана были не рады. Своими действиями на поле Денис Глушаков не заставил их передумать. И так посредственная игра "Спартака" с ним стала еще хуже.













Такой Глушаков не нужен ни команде, ни болельщикам. Оценки матча "Спартак" - "Анжи"


"СПАРТАК"


Артем Ребров - 3,0. "Анжи" не перегрузил ветерана "Спартака". Хотя Максименко в матче чемпионата против махачкалинцев вообще мог спокойно почитать книгу, попеть с болельщиками о Москве. Реброву 1 раз пришлось отбивать мяч, летящий в створ. А на выстрел Ондуа в концовке вратарь запоздал и чуть не пустил.

Илья Кутепов - 2,5. Георгий Джикия - 3,5. А ведь в августе отец ЗМС Кутепова говорил о том, что "Спартак" должен улучшить контракт Илье. Как бы с такой игрой не пришлось не только соглашаться на понижение в зарплате, так вообще искать другой клуб. Понятно, что у Кутепова была скомканная предсезонка. Но выбор позиции одной предсезонкой не подтянешь. Поэтому и приходилось Джикии бегать по всей штрафной, подчищая за партнером. Георгий - самый стабильный игрок "Спартака" на данный момент.

Николай Рассказов - 3,0. Лоренсо Мельгарехо - 4,0. Да, после забитого стадиона в Глазго играть на полупустой арене в Тушино - контраст великий. Может поэтому Рассказов был так пассивен в отборах и спокоен на чужой половине? Спокуха - это не всегда хорошо. Тем более, что на противоположной бровке живой пример, как должен действовать латераль. Пожалуй, лучше Мельгарехо в российском чемпионате никто не играет левого защитника. Комбарову надо будет каждый матч зарабатывать и забивать пенальти, чтобы выбить парагвайца из состава.

Роман Еременко - 3,0. Артем Тимофеев - 2,5. Денис Глушаков - 2,0. Роман постепенно приучает к тому, что в отсутствии Фернандо, он должен отвечать за разгон атак. И Еременко не боится ответственности, как в матче свободно перебрасывая передачи с фланга на другой. Не получилось обострять - это серьезный минус. Но на фоне Глушакова... У Дениса не было выбора изначально. Если бы он вернулся в состав и начал жечь, как в чемпионский сезон, болельщики еще бы сильнее его съели, убедившись в "сливе" Карреры. А сегодняшняя игра Глушакова - это еще хуже. Трибуны свистели ему при каждом касании, которых было очень мало для футболиста его позиции. Жаль, что так заканчивается карьера в "Спартаке" когда-то хорошего игрока.



Александр Самедов - 2,5. Александр Ломовицкий - 2,5. Молодому футболисту пришлось поначалу играть слева. И у него с Мельгарехо получались неплохие комбинации, одна из которых привела к голу. Только свои моменты пора реализовывать. А их у Ломовицкого набралось аж 3 200-процентных. Один из шансов создал Самедов - это всем, чем он запомнился на поле.

Софиан Ханни - 4,0. На дефицитной для "Спартака" позиции центрального нападающего Ханни сыграл убедительнее Попова из матча с "Рубином". Алжирец не двигался бесполезно, как это иногда делает Ивелин. Ханни здорово открывался, находил свободные зоны. Ему стоит доверять больше. Тем более в плане техники он в команде один из лучших.

Михаил Игнатов - 2,5. Ивелин Попов - б/о. Александр Ташаев - б/о. А без скаутов "Манчестер Юнайтед" Игнатов теперь не будет играть? Финты только ради переезда в АПЛ? Слабо Михаил вошел в матч, не раскачал команду ни на сантиметр.



"АНЖИ"


Юрий Дюпин - 3,5. 3 сэйва, один из которых для обложек в предматчевые программки. В пропущенном голе его вины не было, Ханни расстреливал из вратарской. Не пожарил, был уверен, но уверенность обороне не передалась.

Роланд Гиголаев - 3,0. Константин Савичев - 2,0. Разные оппоненты были у крайних защитников "Анжи". Если Гиголаев легко поспевал за вялотекущим Самедовым, то Савичева Ломовицкий и Мельгарехо растерзали. Отдохнул экс-спартаковец только после перерыва, когда на поле появился Ташаев, который играл медленнее, чем Самедов уходил на замену.



Евгений Гапон - 3,0. Игорь Удалый - 2,0. Джон Чансельор - 2,5. Удалый проморгал подключение Ханни, когда алжирец забивал первый мяч. Чансельор ценой горчичника остановил Ломовицкого и весь второй тайм должен был обходиться без рискованных действий. Ну какой же центральный защитник не любит рискованного стыка? На их фоне Гапон смотрелся интереснее и надежнее.

Данил Глебов - 2,5. Мохаммед Рабиу - 3,0. Игорь Чайковский - 2,5. Рабиу в разрушении был заметной фигурой в составе "Анжи". Порой ему приходилось чуть ли не на линию с центральными защитниками становиться, чтобы пресекать гандбольные атаки "Спартака". А от Глебова и Чайковского было мало помощи. Да и желания биться у полузащитников особо не проглядывалось.

Владислав Кулик - 3,5. Андрес Понсе - 3,0. Их отрядил Магомед Адиев отвечать за атаку, и они почти справились с задачей. Особенно, Кулик, который сделал все, чтобы Понсе забил свой мяч. Но форвард, оставив за спиной ЗМС Кутепова, ударил мимо почти открытых ворот. На гол во втором тайме "Анжи", благодаря Кулику и Понсе, точно наиграл.

Достонбек Хамдамов - 3,0. Гаэль Белла Ондуа - 3,0. Адлан Кацаев- б/о. Замены позволили "Анжи" создать в концовке что-то вроде навала. И самый реальный шанс был у Ондуа, смазавшего после крепкого удара со средней дистанции.

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи Глушаков
Сегодня, 22:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 23:31)
  • +1
  •  (1)
online

Еще один эксперт покатил .. Ребят вы для чего писаниной занимаетесь на футбольном ресурсе ? Это журналистика ? Нет ! Аналитика ? Нет ! На каком основании вы ставите оценки ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 23:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Батька,
А ты вообще когда-нибудь видел адекватные оценки игрокам? Не важно даже, какой команды.Одним завысят, потому что выставлял бывший игрок победившего клуба, другим, крупно выигравшим в гостях, поставят оценки посредственные лишь потому, что "ценитель" всю жизнь болеет против них.
Например, оценка Акинфееву очень часто: б/о (без оценки). Причина - "весь матч простоял без работы". Возникает вопрос: его на поле вааще не было? Или он лежал с пивком в углу ворот весь матч? А я-то считал, что по его воротам не нанесли ни одного удара потому, что он с защитниками отрабатывает игру в обороне по 3-4 часа в день на тренировках, что всю игру подсказывает, кому куда бежать или где стелиться. Вон, Илья Помазун в Риме отыграл по-вратарски хорошо, но ему не хватило наглости (потому что молодой) поруководить защитниками - итог всем известен. Два суперсейва, ни и одной вратарской ошибки - счёт 0:3.Так, может, кто Акинфеева оценивает "б/о" просто предвзят?


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#3  oblom   (Сегодня, 23:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Нужен! Да, Каррера пытался его выбить из колеи, да, фанаты мешали игроку, но он в игру возвращается. Удачи ему!

В какую игру,в танчики?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 23:15)
  • +1
  •  (3)

Неадекватная какой то оценки выставлял !! Команда забила и довела игру до победы без особого напряга на классе ....а тут 2-2.5 Енисею больше поставили за 4-0 от Локо ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 23:07)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нужен! Да, Каррера пытался его выбить из колеи, да, фанаты мешали игроку, но он в игру возвращается. Удачи ему!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.