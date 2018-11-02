Георги Пеев: в каждой команде Черчесов стремился избавиться от лидеров

Экс-полузащитник "Амкара" Георги Пеев рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым в пермском клубе."Конфликт с Черчесовым? У него была практика избавляться от лидеров, чтобы его затем все слушали. Так было в "Спартаке", когда он выгнал Титова с Калиниченко, так было и в других командах.В "Амкаре" он хотел поступить так со мной и с Захари Сираковым. Но дело в том, что Черчесов как тренер мне импонировал. Я хотел, чтобы "Амкар" прогрессировал, и под руководством Черчесова мы играли в футбол, а не просто били на авось. Я хотел с ним работать.Увы, на одной из тренировок мы с Сираковым якобы не так посмотрели на него. Может, ему нужен был повод. И он решил не церемониться с нами. Но через неделю успокоился и сам позвал на встречу. Мы никуда не хотели уходить. Черчесов увидел, что я не настроен против него. Всё наладилось, и я провёл чуть ли не лучший сезон в своей карьере при Черчесове", – сказал Пеев.