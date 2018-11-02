Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Карпин: конечно же, комментарий о Нобеле - шутка

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Зенитом" (3:1) в 1/8 финала Кубка России на пресс-конференции отшутился на вопрос об интересе к нему со стороны "Спартака", попросив у журналиста уточнить информацию у Нобеля Арустамяна: "Он же в Ростове сейчас. Спросите у Нобеля. Он все про "Спартак" знает, а я нет".

Некоторые подписчики Арустамяна в соцсетях предположили о наличии конфликта между Карпиным и комментатором. Однако тренер опроверг эти слухи, заявив, что его послематчевый комментарий был всего лишь шуткой.

"Конечно же, я вчера пошутил. Мы с Нобелем даже посмеялись вместе. Нобель весьма информированный журналист, поэтому и перевел вопрос на него", - цитирует Карпина Sport24.
Теги: Карпин Арустамян
Сегодня, 20:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.