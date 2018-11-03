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Али Гаджибеков: игроки "Енисея" не понимают, что происходит

Защитник "Енисея" Али Гаджибеков прокомментировал появившуюся сегодня информацию о том, что главный тренер Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб не будут готовить команду к ближайшему матчу против "Анжи", который состоится 5 ноября в Каспийске в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги.

"Сегодня была восстановительная тренировка, руководство нам пока ничего не сообщило, футболистам ничего не было сказано. Мы еще сами не понимаем, что происходит. Возможно, завтра наступит ясность по этому поводу. Готовимся к матчу с "Анжи".

Видел ли я Дмитрия Аленичева и его тренерский штаб? Сегодня нет", — цитирует Гаджибекова Sport24.
Теги: Енисей
Сегодня, 00:13
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