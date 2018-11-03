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Валерий Газзаев: Дзагоев - системообразующий футболист, однако постоянные замены расшатывают его уверенность в себе

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением своем бывшем подопечном Алане Дзагоеве.

"В матче против с "Краснодаром" была большая ошибка главного тренера – замены Дзагоева и Чалова. По поводу Дзагоева мы постоянно слышим: "Он должен привести себя в порядок".

Стоп – но футболиста меняют каждую игру, давая ему по 50-60 минут, у того возникает психологический дискомфорт, он теряет уверенность в себе. Нужно дать ему полноценное игровое время. Дзагоев – мастер, системообразующий футболист, который определяет игру команды. Постоянными заменами вы не сможете добиться от него того качества, которое требуете", - заявил Газзаев.

"СЭ"
Теги: Дзагоев Газзаев ЦСКА
Сегодня, 09:54
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#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:24)
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online
Болеет за:
ЦСКА
P. Holmberg,
Я уверен, что ВМГ не зависим от "не может не ставить" - в ЦСКА президент клуба не назначает кого-бы-то-ни-было обязательным игроком основы, это не Федун.
Суперштангист и яamon: я не хочу вступать с вами в полемику о национальности, ибо ВГГ уже давно перерос национальные пристрастия. И не воспитанник он вовсе Газзаева: да, в большой футбол его посвятил он, но воспитали его в Беслане и в тольяттинской академии. Как за своего протеже он да, волнуется - вы бы не волновались? Ну тогда и протежировать вам бы было некого. Волноваться за своих учеников явление нормальное. А вот обвинять других коллег по тренерскому цеху не слишком разумно. Да, у них титулов меньше, и опыта меньше, но они, повторюсь, не враги себе, чтоб кого-то дееспособного мариновать на скамейке и выпускать вместо них на поле менее, по их мнению, плодотворных. Значит им так подсказывало их тренерское чутьё, а оно не измеряется километрами, граммами или секундами, по сему и ошибки не всегда избежны.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:10)
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В последнее время Дзагоев выходит на 15-20 минут, потом хватается за ногу и просит замену, а потом его нет около месяца. В итоге- ломается стартовая схема, график замен и тактика.

Невооруженным взглядом заметно, что Дзагоев, как правило не успевает за Чаловым, Влашичем, Ахметовым, Обляковым...долго думает и тормозит атаку. Он играет еще как с прежним составом, медленно и стоя. А состав то уже другой, более скоростной и резкий.

Гончаренко прав- Дзага уже давно не системообразущий. А не ставить Дзагу- ВМГ не может. Иначе сожрут с потрохами.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:07)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Валерий Георгиевич: при всём к Вам уважении, вы не общаетесь с физио-терапевтами клуба, не видите Алана на тренировках - как Вы можете рассуждать на тему, может он играть 90 минут или не может? Тренер же себе не враг - вы это лучше меня знаете, ибо вы тренер, причём с большой буквы, а я есмь никто и звать меня никак. То, что Гончаренко ошибся с заменами в игре с "Краснодаром" факт, он и сам утверждения на сию тему не оспорил, но это это ошибка в выборе вышедших на замену, а не подтверждение того, что Алан способен биться на поле все 90 с добавкой минут. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.
Все (по крайней мере, кони) хотят возвращения Алана в свою прежнюю форму. Но не хочется, чтоб он отыграл 90 минут ценой очередного рецидива травм. Дай Бог ему здравия!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 10:06)
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Болеет за:
«Локомотив»
а главный жополиз царька расшатывает стул под гончаренко, выгораживая брата-осетина
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 10:05)
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online
Болеет за:
«Терек»
Как постоянно травмирующийся и не очень умный ногомячист может быть системообразующим?
Чтобы быть "системообразующим" нужно играть как Влашич и не ломаться, как Черышев, а ешё не быть бараном в эпизодах со всякими Уилкширами.
Обидно усатому, что "его брата-осетина и по совместительству воспитанника" не считают за футболиста основного состава.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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