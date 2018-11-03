Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о случае перед матчем отборочного турнира Евро-2008 Россия - Англия (2:1)."В 2007 году, перед матчем с Англией Роман Павлюченко дал повод для серьезного наказания. И Хиддинк пошел бы на крайние меры, вплоть до отчисления из сборной, если бы не понимал, что на эту позицию второго Павлюченко у него нет.А потому Гус грамотно развернул ситуацию, заставив Рому почувствовать себя настолько виноватым перед ребятами, что тот был готов выйти на поле хоть на десять секунд и просто разорвать соперника. В итоге Павлюченко так и сделал, дважды забив в матче, который вошел в историю.