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Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал о случае перед матчем отборочного турнира Евро-2008 Россия - Англия (2:1).

"В 2007 году, перед матчем с Англией Роман Павлюченко дал повод для серьезного наказания. И Хиддинк пошел бы на крайние меры, вплоть до отчисления из сборной, если бы не понимал, что на эту позицию второго Павлюченко у него нет.

А потому Гус грамотно развернул ситуацию, заставив Рому почувствовать себя настолько виноватым перед ребятами, что тот был готов выйти на поле хоть на десять секунд и просто разорвать соперника. В итоге Павлюченко так и сделал, дважды забив в матче, который вошел в историю.

"СЭ"
Теги: Павлюченко Сборная России Сборная Англии Хиддинк Корнеев
Сегодня, 15:39
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#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Гусс молодец его и вспоминают все болелы по доброму, про Карреру будет больше раздражения чем позитива.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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