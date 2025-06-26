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"Цель - попасть в тройку". Батраков - о задачах "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал о целях на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тяжело загадывать по личной статистике, но хочется, чтобы моя игра не падала ниже определённого уровня, нужно быть стабильным. А по команде: цель — попасть в тройку", - цитирует Батракова "Чемпионат".

По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 53 балла. Команда Михаила Галактионова отстала от ЦСКА, который расположился на третьей строчке, на 6 очков.

В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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