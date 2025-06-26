Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
22:00
Манчестер СитиНе начат
Видад
22:00
Аль-АйнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
19:00
2DROTSНе начат

"Рубин" в ближайшее время может продлить контракт с Мирлиндом Даку

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов сообщил, что клуб может продлить контракт с Мирлиндом Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"Мы сейчас ведем переговоры с Даку по новому контракту. Переговоры находятся на финальной стадии, все нормально. На какой срок? Как только все подпишем, то мы официально объявим", - цитирует Айбатова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку в летнее трансферное окно может перейти в петербургский "Зенит" или московское "Динамо".

В сезоне-2024/2025 форвард провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и отметился 15 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится