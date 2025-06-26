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В "Зените" прокомментировали возможный переход Кассьерры в "Севилью"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном переходе Матео Кассьерры в "Севилью".
Фото: ФК "Зенит"
"Севилья" к нам пока не обращалась. На данный момент Кассьера — игрок "Зенита", и он готовится к сезону", - цитирует Медведева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра в летнее трансферное окно может перейти в испанскую "Севилью".

В сезоне-2024/2025 Матео Кассьерра провел за петербуржцев во всех турнирах 39 матчей и отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего колумбийца в 10 миллионов евро.

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