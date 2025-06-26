"Самый важный вопрос — когда нас вернут. Работа идёт. С момента введения санкций РФС ведёт работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной", - цитирует Прядкина "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В июне сборная России провела два товарищеских матча - приняла в "Лужниках" Нигерию (1:1) и в Минске сыграла с Белоруссией (4:1). Сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может сыграть с национальной командой Аргентины или Уругвая.
Прядкин: в ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной
Советник руководства УЕФА Сергей Прядкин высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных соревнований.
Фото: РФС