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Батраков высказался о возможном переходе в европейский клуб

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал интерес к себе со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я лично слышал, что продлил контракт с "Локомотивом". В остальном — слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие "Локо", - цитирует Батракова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Батраков дебютировал за национальную команду России в ноябре 2024 года и провел за нее 5 матчей, отметившись 2 забитыми голами.

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