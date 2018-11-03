Роман Зобнин: "Спартак" не в лучшем положении, команде необходима поддержка трибун

"Спартаку" необходима поддержка трибун в матче 13-го тура чемпионата России с "Уралом", заявил на пресс-конференции полузащитник московской команды Роман Зобнин. Встреча пройдет в Москве в воскресенье.- Могу сказать, что нам хотелось бы, чтобы была поддержка трибун. "Спартак" не в лучшем положении, поэтому поддержка нам необходима. Хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на стадион и поддержали нас.- Понятно, что сейчас ему тяжело. Но как он себя чувствует, я не знаю. Я не спрашивал у него об этом.