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Роман Зобнин: "Спартак" не в лучшем положении, команде необходима поддержка трибун

"Спартаку" необходима поддержка трибун в матче 13-го тура чемпионата России с "Уралом", заявил на пресс-конференции полузащитник московской команды Роман Зобнин. Встреча пройдет в Москве в воскресенье.

- Могу сказать, что нам хотелось бы, чтобы была поддержка трибун. "Спартак" не в лучшем положении, поэтому поддержка нам необходима. Хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы они пришли на стадион и поддержали нас.

- Как себя психологически чувствует капитан команды Денис Глушаков после обструкции, которую ему устроили фанаты?

- Понятно, что сейчас ему тяжело. Но как он себя чувствует, я не знаю. Я не спрашивал у него об этом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зобнин Спартак
Вчера, 23:04
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#3  Blessing  Спб (Вчера, 23:53)
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Болеет за:
«Зенит»
Недогадливый Зобнин даже не подозревает, что если уж просить поддержку в данной ситуации, то у фанов других клубов: вероятность больше.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Вчера, 23:48)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Фанаты - не болельщики! Болельщик не предаст!!! Мы - за Спартак!!!


А вот Глушаков променял болельщиков и команду на нолик в зарплате...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Фанаты - не болельщики! Болельщик не предаст!!! Мы - за Спартак!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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