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Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?

Александр Мостовой: в шутку говорю, а чем я хуже фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"?Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Урала" (1:2) в 13-м туре Премьер-Лиги.

- О "Спартаке" после увольнения Массимо Карреры:

Я думаю, что происходящее сегодня - отражение и отпечаток того, что в команде происходило и при итальянском специалисте. Уже продолжительное время футбольная общественность что-то неладное подозревала внутри команды, что-то пыталась выяснить и выкопать... дыма без огня не бывает. И в итоге - то конфликт с игроками, то конфликт ещё с кем-то, то претензии к Каррере...

Но, в конце концов, на поле выходят футболисты. Тренеров часто то возносят до небес, то опускают на землю, что и произошло с Каррерой. Но главными действующими лицами продолжают оставаться те, кто выходят на поле. Вопросы есть и к футболистам. Всё происходящее чем-то напоминает обстановку внутри "Зенита" годом ранее: команда поначалу выигрывала-выигрывала, но как начала оступаться - всё полезло наружу. В итоге выяснилось, что атмосфера в команде напряжённая, возникли вопросы к Роберто Манчини и так далее.

Игровые проблемы остались всё те же у "Спартака". А ещё мне непонятно, почему не играет Фернандо, почему не играет Зе Луиш. Стабильности внутри команды нет, и это не может помочь в сложившейся ситуации. И тем не менее, "Уралу" даже в таких условиях уступать дома было нельзя.

Подобные шероховатости происходили и при Каррере. Кто-то допустил, что при уходе итальянца всё наладится, но шероховатости-то остались. "Спартаку" не хватает баланса и стабильности, слишком большая чехарда.

- О специалистах на пост главного тренера "Спартака":

Рано или поздно "Спартак" кто-нибудь да возглавит (улыбается). Сейчас же там есть тренер, Рианчо, и его критикуют. Уйдёт он - придёт другой, и будут критиковать его, если не будет побед. А "Спартак" есть и всегда будет, кто бы его ни возглавлял.

- О своих словах о том, что "если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да":

Да я всегда в шутку говорю: а чем я хуже тех фамилий, которые фигурируют вокруг "Спартака"? (смеётся) У меня нет этой бумажки (лицензия Pro - прим. RF), позволяющей работать на таком уровне. Хотя ещё вопрос, какая бумажка есть у Рианчо (смеётся). "Спартак" без тренера не останется, сейчас наверняка очередь стоит на работу главным тренером этой команды. Стою ли я в этой очереди? Да нет, говорю же, у меня нет этой бумажки, хотя и без неё и играют, и тренируют, и чего только не делают (смеётся).
Теги: Мостовой Спартак Рианчо
Вчера, 22:28
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 22:46)
  • +1
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Болеет за:
«Динамо К»
Стою ли я в этой очереди? Да нет, говорю же, у меня нет этой бумажки, хотя и без неё и играют, и тренируют, и чего только не делают (смеётся).
flushed Саша,да не в бумажке то дело-вот в Краснодаре Мусаев и без бумажки тренирует и вполне неплохо.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  zloy   (Вчера, 22:38)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
бумажки нет а очень хочется, да получи ты эту бумажку уже или купи
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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