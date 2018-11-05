"Оренбург" - "Рубин": в составе хозяев дебютирует голкипер Довбня

"Оренбург" и "Рубин" огласили составы на предстоящий матч 13-го тура РПЛ.Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Мишкин, Галаджан.Ив. Коновалов, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Яковлев, Полоз.Матч начнется в 14:00 по московскому времени.