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Сергей Юран не комментирует свое назначение главным тренером "Уфы"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран, который завтра должен возглавить "Уфу", не стал комментировать свое будущее назначение.

"В Уфе ли я? Без комментариев, извините", - цитирует Юрана "Спорт-Экспресс".
Теги: Юран Уфа
Сегодня, 16:16
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#1  Роман Жодостов   (Сегодня, 18:13)
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online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - fixedatp.com
Регистрация: 6.11.2018 [жалоба]
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