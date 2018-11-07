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Леандро Паредес: не получал красную карточку специально

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о своем удалении в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата".

"Я собирался приехать в Аргентину в воскресенье. Однако так как мы играем в четверг в Лиге Европы во Франции, мне предложили не возвращаться в Россию, а возвращаться домой прямо оттуда. Специальная дисквалификация? Это ложь, которую придумали в Аргентине.

Я не получал красную карточку специально, я бы никогда не сделал чего-то подобного. Когда я узнал, что об этом говорили, то поговорил со спортивным директором "Зенита". Он сказал, что в клубе мне доверяют", - цитирует Паредеса Fox Sports Argentina.
Теги: Паредес Зенит
Сегодня, 17:11
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю, если у Леандро будет такой же "рецидив" - его попрут... хотя он и сам, похоже. уйдет зимой. Мутный какой-то, хотя игрок хороший.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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