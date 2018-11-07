Леандро Паредес: не получал красную карточку специально

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес рассказал о своем удалении в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата"."Я собирался приехать в Аргентину в воскресенье. Однако так как мы играем в четверг в Лиге Европы во Франции, мне предложили не возвращаться в Россию, а возвращаться домой прямо оттуда. Специальная дисквалификация? Это ложь, которую придумали в Аргентине.Я не получал красную карточку специально, я бы никогда не сделал чего-то подобного. Когда я узнал, что об этом говорили, то поговорил со спортивным директором "Зенита". Он сказал, что в клубе мне доверяют", - цитирует Паредеса Fox Sports Argentina.