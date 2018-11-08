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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Федор Смолов: чувствую себя еще не на 100%, но уже готов играть 90 минут
Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал о своем физическом состоянии после травмы.
- Как чувствуете себя? Восстановились на 100%?
- С учетом того, что я долгое время пропустил, на 100% тяжело себя чувствовать без игровой практики. Но я тренируюсь с командой и рад, что уже смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать - это решение тренера.
- Если что, готовы сыграть 90 минут?
- По своим ощущениям скорее да, чем нет.
"Спорт-Экспресс"
- Как чувствуете себя? Восстановились на 100%?
- С учетом того, что я долгое время пропустил, на 100% тяжело себя чувствовать без игровой практики. Но я тренируюсь с командой и рад, что уже смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать - это решение тренера.
- Если что, готовы сыграть 90 минут?
- По своим ощущениям скорее да, чем нет.
"Спорт-Экспресс"
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