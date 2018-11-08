Федор Смолов: чувствую себя еще не на 100%, но уже готов играть 90 минут

Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал о своем физическом состоянии после травмы.- С учетом того, что я долгое время пропустил, на 100% тяжело себя чувствовать без игровой практики. Но я тренируюсь с командой и рад, что уже смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать - это решение тренера.- По своим ощущениям скорее да, чем нет.