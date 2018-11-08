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Федор Смолов: чувствую себя еще не на 100%, но уже готов играть 90 минут

Форвард московского "Локомотива" Федор Смолов рассказал о своем физическом состоянии после травмы.

- Как чувствуете себя? Восстановились на 100%?

- С учетом того, что я долгое время пропустил, на 100% тяжело себя чувствовать без игровой практики. Но я тренируюсь с командой и рад, что уже смог принять участие в официальном матче. Но как меня использовать - это решение тренера.

- Если что, готовы сыграть 90 минут?

- По своим ощущениям скорее да, чем нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Смолов Локомотив
Сегодня, 17:11
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#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:23)
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Болеет за:
«Рубин»
До травмы собственно ничего показать нем, теперь значит ещё хуже будет?


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Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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