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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18:47
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал
Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал
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Адвокат Мамаева: у администрации "Бутырки" всегда найдутся отговорки, чтобы не пускать Мамаева и Кокорина в спортзал
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что его подзащитному, а также нападающему "Зенита" Александру Кокорину сокращено количество тренировок в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с пяти до двух раз в неделю.
Об этом сегодня сообщило издание "Росбалт". Футболисты помещены под стражу в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Видимо, это решение связано с большим количеством других желающих посещать спортзал, – сказал Бушманов. – Насколько я знаю, в "Бутырке" всего два зала, хотят попасть в них многие, причем, скорее, не для поддержания формы, а чтобы воспользоваться душевой. К тому же, не исключено, что сейчас в СИЗО функционирует только один спортзал, другой может находиться на ремонте, но этого точно не знаю.
– Вы подавали жалобу на то, что Мамаеву урезали время на занятия?
– В любом случае, вопрос решает администрация. Это ведь связано с внутренним распорядком "Бутырки". Руководство СИЗО может пойти или не пойти навстречу с учетом возможностей учреждения. Мы подавали заявление на пятидневное посещение, но обжалование с Павлом не обсуждали.
Думаю, ситуацию урегулируют, исходя из текущего положения вещей в СИЗО. Считаю, администрация должна обеспечить футболистам пятидневные тренировки, поскольку они для игроков, как для профессиональных спортсменов, жизненно необходимы.
– Какие действия предпримете, если администрация не пойдет навстречу?
– Это не процессуальный момент, на который защита может жаловаться. Есть правозащитники, представители уполномоченного по правам человека, которые периодически посещают изоляторы, они могут обратиться к руководству СИЗО. Впрочем, даже если Мамаева и Кокорина вообще не будут выводить в спортзал, очень сложно повлиять на администрацию, там всегда найдутся какие-то причины или отговорки, чтобы этого не делать.
Закон о содержании под стражей вообще не содержит никаких законодательных норм относительно возможности находящихся в СИЗО заниматься спортом. Все сделано на усмотрение руководства учреждений, это не регулируется никакими нормативными документами.
"Спорт-Экспресс"
Об этом сегодня сообщило издание "Росбалт". Футболисты помещены под стражу в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – они участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Видимо, это решение связано с большим количеством других желающих посещать спортзал, – сказал Бушманов. – Насколько я знаю, в "Бутырке" всего два зала, хотят попасть в них многие, причем, скорее, не для поддержания формы, а чтобы воспользоваться душевой. К тому же, не исключено, что сейчас в СИЗО функционирует только один спортзал, другой может находиться на ремонте, но этого точно не знаю.
– Вы подавали жалобу на то, что Мамаеву урезали время на занятия?
– В любом случае, вопрос решает администрация. Это ведь связано с внутренним распорядком "Бутырки". Руководство СИЗО может пойти или не пойти навстречу с учетом возможностей учреждения. Мы подавали заявление на пятидневное посещение, но обжалование с Павлом не обсуждали.
Думаю, ситуацию урегулируют, исходя из текущего положения вещей в СИЗО. Считаю, администрация должна обеспечить футболистам пятидневные тренировки, поскольку они для игроков, как для профессиональных спортсменов, жизненно необходимы.
– Какие действия предпримете, если администрация не пойдет навстречу?
– Это не процессуальный момент, на который защита может жаловаться. Есть правозащитники, представители уполномоченного по правам человека, которые периодически посещают изоляторы, они могут обратиться к руководству СИЗО. Впрочем, даже если Мамаева и Кокорина вообще не будут выводить в спортзал, очень сложно повлиять на администрацию, там всегда найдутся какие-то причины или отговорки, чтобы этого не делать.
Закон о содержании под стражей вообще не содержит никаких законодательных норм относительно возможности находящихся в СИЗО заниматься спортом. Все сделано на усмотрение руководства учреждений, это не регулируется никакими нормативными документами.
"Спорт-Экспресс"
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