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Алексей Спиридонов: игра "Спартака" в обороне - ужас

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов поделился своим мнением о победе красно-белых в матче 4-го тура Лиги Европы над "Рейнджерс".

После четырех туров москвичи делят с шотландцами второе место в группе G - оба клуба набрали по 5 очков. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", у которого 4.

- "Спартак" может играть намного лучше, чем против "Рейнджерс", – считает Спиридонов. – Шотландцы – не самый сильный соперник, но оборона у москвичей, конечно, ужасная. С другой стороны, уже не в первый раз "треху" из своих ворот вынимаем. Видимо, это уже нормально.

- Что ждет с этой командой Олега Кононова?

- Скажу так: в сердце болельщиков по-прежнему Каррера, судя по тому, как его накануне провожали в аэропорту. И война на трибунах, похоже, будет продолжаться до тех пор, пока в команде что-то не изменится. Но мне трудно представить, что будет при новом тренере. Я по опыту в волейболе знаю, что у каждого специалиста свое видение. Один любит Глушакова, другой – на лавку посадит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спиридонов Спартак
Сегодня, 18:04
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#2  Romella  Красноярск (Сегодня, 18:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот в этом матче я смотрел борьбу за каждый мяч...
я даже не знаю что нужно сделать со Спартаком ..таким
Массимо,Спасибо!
именно это игра показала,что ,когда биться,придет результат..
в нашем гондон -чемпионате нужно биться,а не играть..
это не относится к Каррере..Удачи,Массимо!Я видел твой Спартак осенью 17-го.. и мне это нравилось..только Ливер(за которым слежу),как кость в горле...Спасибо за Чемпионство!
Пятница типятница smiley
Я больше красивых игр при Массимо видел,чем при Карпине вашем..буквально 100 против 5
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Ужас это у вас экспертов в голове,ну пропустили 3 раза,2 из которых забили себе сами,Ерёменко и от сальвы рикошет,а то что 4 забили чего никто не говорит?Мне лучше 4 забить,чем по 1,заипали уже совсем.Побеждаем тоже критикуют,пошли накуй такие эксперты.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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