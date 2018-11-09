Алексей Спиридонов: игра "Спартака" в обороне - ужас

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов поделился своим мнением о победе красно-белых в матче 4-го тура Лиги Европы над "Рейнджерс".После четырех туров москвичи делят с шотландцами второе место в группе G - оба клуба набрали по 5 очков. Лидирует испанский "Вильярреал" с 6 очками, замыкает квартет австрийский "Рапид", у которого 4.- "Спартак" может играть намного лучше, чем против "Рейнджерс", – считает Спиридонов. – Шотландцы – не самый сильный соперник, но оборона у москвичей, конечно, ужасная. С другой стороны, уже не в первый раз "треху" из своих ворот вынимаем. Видимо, это уже нормально.- Скажу так: в сердце болельщиков по-прежнему Каррера, судя по тому, как его накануне провожали в аэропорту. И война на трибунах, похоже, будет продолжаться до тех пор, пока в команде что-то не изменится. Но мне трудно представить, что будет при новом тренере. Я по опыту в волейболе знаю, что у каждого специалиста свое видение. Один любит Глушакова, другой – на лавку посадит.