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Леандро Паредес интересен "ПСЖ"

"ПСЖ" заинтересовалось хавбеком "Зенита" Леандро Паредесу.

Скауты парижского клуба следили за игрой аргентинца на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" - "Зенит" (1:1).

Стоимость Паредеса оценивается в 30 млн евро, однако "Зенит", скорее всего, будут требовать от "ПСЖ" большую сумму.

Паредес перешёл в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.

Mercato365
Теги: ПСЖ Паредес
Сегодня, 08:22
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#1  Romella  Красноярск (Сегодня, 08:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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