Леандро Паредес интересен "ПСЖ"

"ПСЖ" заинтересовалось хавбеком "Зенита" Леандро Паредесу.Скауты парижского клуба следили за игрой аргентинца на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" - "Зенит" (1:1).Стоимость Паредеса оценивается в 30 млн евро, однако "Зенит", скорее всего, будут требовать от "ПСЖ" большую сумму.Паредес перешёл в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах.