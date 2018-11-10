В Бразилии установлен памятник действующему игроку "Спартака"

Отец нападающего "Спартака" Педро Роши установил своему сыну памятник в Бразилии.Статуя представляет из себя Рошу во время одного из забитых голов в финале Кубка Бразилии 2016 года в составе "Гремиу".Она расположена напротив дома 21 на Гете-авеню.