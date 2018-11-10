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В Бразилии установлен памятник действующему игроку "Спартака"

Отец нападающего "Спартака" Педро Роши установил своему сыну памятник в Бразилии.

Статуя представляет из себя Рошу во время одного из забитых голов в финале Кубка Бразилии 2016 года в составе "Гремиу".

Она расположена напротив дома 21 на Гете-авеню.

В Бразилии установлен памятник действующему игроку "Спартака"


Correio do Povo
Теги: Спартак Педро Роша
Сегодня, 10:39
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8
(2)
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 11:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок

А Спартак имеет отношение к этому памятнику? Или ты без посрать не можешЬ?

Я говорю о том, что руководство Спартака должно взять пример с отца Роши))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 11:25)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тот случай когда памятник можно продать дороже футболиста и забить он может больше Роши.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:22)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Надо и на Открытие-Арене такой же установить и на станции дубликат.

Всё-таки Педро Роша, это не какой-то там Тихонов, а настоящая легенда Спартака.

А Спартак имеет отношение к этому памятнику? Или ты без посрать не можешЬ?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  MAG554  UdSSR (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
спонсор видимо Федун
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#4  nedva  Russia (Сегодня, 11:05)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслужил! 3 матча в Спартаке за 2 года, 58 голов и 45 ассистов...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#3  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 11:04)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Папа-фанат!))
ЗЫ: Интересно Фратрия скинется на бюстик Карреры?
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 10:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А я думаю, что он у свиней так редко играет, берегут легенду, хотят продать подороже.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 10:43)
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Надо и на Открытие-Арене такой же установить и на станции дубликат.

Всё-таки Педро Роша, это не какой-то там Тихонов, а настоящая легенда Спартака.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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