Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Ребко: Ахметов вполне может стать российским Пирло

Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Ребко поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в текущем сезоне.

"Ильзат Ахметов прогрессирует стремительными темпами. Он вполне может стать российским Пирло - Ильзат отлично видит поле, у него хорошая техника, он заслужил право вызываться в национальную сборную России", - сказал Ребко.

Ранее сообщалось, что Ахметовым заинтересовалась "Рома".

Матч ТВ
Теги: Ребко Ахметов Пирло ЦСКА
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(3)
#14  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
До чего у нас любят лясы точить, видимо, потому что не о ком писать... Да пусть поиграет сначала годик-другой, тогда уже и посмотрим, Пирло он или Мырло... сколько уже таких историй было с затуханием этих "звездочек", звездец просто...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#13  love zina in a point   (Сегодня, 15:25)
  • 0
  •  (6)

Может, но не станет. Никто, нигде и никогда не заиграл, как только покинул ЦСКА. Это факт. Не оспоримый факт. А в Пирло он никогда не вырастит играя за красно-синих. Живой пример Головин. Пару раз попал по мячу, и по какой-то коррупционной схеме перешел в Монако (не зря хозяином Монако, сейчас занимается французская полиция). И где Головин сейчас?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
#12  Frankenstein   (Сегодня, 15:23)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
один уже стал в Монако, нулевым манекеном smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#11  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 15:22)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: suvirinimas
Кстати он был на просмотре в Зените на летних сборах и Семак отказался от него. Это говорит о непригодности Семака как тренера, который не смог рассмотреть в нем профессиональные дарования.

Может и к счастью, у Зенита в начале сезона столько игроков было в центре поля (тот же Нобоа), что могли замариновать парня на лавке. А в ЦСКА сразу с корабля на бал, хоть молодой, хоть старый, все в бой.
Опять же неизвестно кто отказался от Ахметова, Семак или руководство. Семак то говорил, что у него недокомплект.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#10  Volodia379   (Сегодня, 15:21)
  • 0
  •  (0)

Сколько таких Пирло у нас было мама не горюй! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#9  suvirinimas   (Сегодня, 15:21)
  • +1
  •  (1)
online

Кстати он был на просмотре в Зените на летних сборах и Семак отказался от него. Это говорит о непригодности Семака как тренера, который не смог рассмотреть в нем профессиональные дарования.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 15:07)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Коляс

Он же грузын sunglasses

Мы Ананидзу приватизировали давно и Грузия наша, как и Крым))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 15:01)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Charodei
Большим мастером мяча будет.

Если не зазвездится или не сломается.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 14:56)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dobr25
Гатуззо и Ахметов разноплановые игроки

А при чём тут Наполеон? (с)

Цитата: СуперШтангист
Российский Пирло это Ананидзе, любой болела это знает

Он же грузын sunglasses
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 14:51)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Российский Пирло это Ананидзе, любой болела это знает
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 14:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
А гчей он воспитанник? Киргизы не очень довольны тем, что он выбрал Россию
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 14:49)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Гатуззо и Ахметов разноплановые игроки


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 14:47)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бл#ть , этот куда лезет ... Эксперт хренов ! Был уже один Месси ...не трогайте молодняк , они в этом возрасте хрустальные , мозгами ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 14:34)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Добротный игрок.Главное,чтобы без травм.Большим мастером мяча будет.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.