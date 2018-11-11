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Андрей Червиченко: трудно представить более глупое решение, чем Кононов в "Спартаке"

Андрей Червиченко: трудно представить более глупое решение, чем Кононов в "Спартаке"Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:2) в 14-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Стартовый состав "Спартака" был подобран неплохо, это оптимальное сочетание игроков, которые, по идее, тоже должны были себя неплохо проявить. Есть нюансы, например, Рассказов ранее неплохо смотрелся, но и сегодня неплохо сыграл Ещенко... Однако когда пошла игра, стало понятно, что "красно-белые" играют без плана, играют как получится, как это происходило и в матче Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Забьём сколько получится, и пропустим сколько получится. И если в Москве команде сопутствовала удача, то в Уфе она сопутствовала хозяевам поля. Ключевой момент игры - первый гол хозяев, который стал возможен благодаря рикошету.

- О возвращении в состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко:

Я слышал о догадках про то, что у них был конфликт с Массимо Каррерой, но никаких подтверждений этому хотя бы с одной из сторон так и не увидел. Сообщение в Instagram дочери Карреры? Вот на этом и основаны всякие домыслы, это несерьёзно. Мы говорим о мужском коллективе, в нём всё случается, но когда жёны, девушки или дочери начинают вмешиваться...

- О вероятном назначении на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова:

А что тут обсуждать? "Спартак" в последнее время часто эпатирует публику, но назначение Кононова - это в данном рейтинге просто лидер последних сезонов. Более глупого решения просто трудно представить. "Красно-белым" нужен более заслуженный тренер. Одно дело, когда клуб берёт своих экс-игроков на пост тренера - Валерия Карпина или Станислава Черчесова. Да, во внутреннем первенстве ранее они ничего не выигрывали, но это решение было бы понятно хотя бы из-за того, что они оба свои для клуба. А когда берут человека, который уже поменял три российских клуба, один из которых является одним из богатейших в стране, но Кононов с ним так ничего и не добился... а его действующая команда сейчас в "подвале" РПЛ... и если правдива ещё и информация о том, что за него "Спартак" какие-то деньги выплатит, то это вообще на уровне идиотизма.

Карпин и Черчесов не захотели возвращаться в "Спартак"? Не думаю, что это так. Если переговоры и велись, то они оба вряд ли лично беседовали с Федуном. А все эти промежуточные звенья... люди уже неоднократно на этом обжигались, поэтому вряд ли вообще соглашались на эти самые звенья и промежуточные разговоры.
Теги: Спартак Червиченко УФА
Сегодня, 16:59
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#8  zloy   (Сегодня, 17:43)
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online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: следующий
Мне вообще непонятно, зачем интересуются мнением этого жирного борова. Он своими комментариями уже давно доказал, что ничего не смыслит в футболе. И если он против приглашения Кононова, то это похоже верное назначение.

все логично разложил, судя по всему это ты далек от футбола
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#7  Чорный Властелин Мира  Moscow (Сегодня, 17:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В данном случае все правильно сказал
Регистрация: 22.11.2015 [жалоба]
#6  avnik  море (Сегодня, 17:40)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Более глупого решения просто трудно представить. "Красно-белым" нужен более заслуженный тренер.

Бомжей нужно послушать - у них тут был недавно заслуженный...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#5  следующий   (Сегодня, 17:27)
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Болеет за:
«Челси»
Мне вообще непонятно, зачем интересуются мнением этого жирного борова. Он своими комментариями уже давно доказал, что ничего не смыслит в футболе. И если он против приглашения Кононова, то это похоже верное назначение.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#4  нетрал   (Сегодня, 17:23)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
червяк бы нашел такого ю... негра! во!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 17:22)
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Легко. К примеру вернуть в Спартак твою свиную тушу
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 17:21)
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online

Легко. Червиченко в Спартаке.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Карпин - это был единственный, кто мог ситуацию в Спартаке исправить. Но Федун такой Федун...Сбитый Федун....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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