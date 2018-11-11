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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: трудно представить более глупое решение, чем Кононов в "Спартаке"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:2) в 14-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Стартовый состав "Спартака" был подобран неплохо, это оптимальное сочетание игроков, которые, по идее, тоже должны были себя неплохо проявить. Есть нюансы, например, Рассказов ранее неплохо смотрелся, но и сегодня неплохо сыграл Ещенко... Однако когда пошла игра, стало понятно, что "красно-белые" играют без плана, играют как получится, как это происходило и в матче Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Забьём сколько получится, и пропустим сколько получится. И если в Москве команде сопутствовала удача, то в Уфе она сопутствовала хозяевам поля. Ключевой момент игры - первый гол хозяев, который стал возможен благодаря рикошету.
- О возвращении в состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко:
Я слышал о догадках про то, что у них был конфликт с Массимо Каррерой, но никаких подтверждений этому хотя бы с одной из сторон так и не увидел. Сообщение в Instagram дочери Карреры? Вот на этом и основаны всякие домыслы, это несерьёзно. Мы говорим о мужском коллективе, в нём всё случается, но когда жёны, девушки или дочери начинают вмешиваться...
- О вероятном назначении на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова:
А что тут обсуждать? "Спартак" в последнее время часто эпатирует публику, но назначение Кононова - это в данном рейтинге просто лидер последних сезонов. Более глупого решения просто трудно представить. "Красно-белым" нужен более заслуженный тренер. Одно дело, когда клуб берёт своих экс-игроков на пост тренера - Валерия Карпина или Станислава Черчесова. Да, во внутреннем первенстве ранее они ничего не выигрывали, но это решение было бы понятно хотя бы из-за того, что они оба свои для клуба. А когда берут человека, который уже поменял три российских клуба, один из которых является одним из богатейших в стране, но Кононов с ним так ничего и не добился... а его действующая команда сейчас в "подвале" РПЛ... и если правдива ещё и информация о том, что за него "Спартак" какие-то деньги выплатит, то это вообще на уровне идиотизма.
Карпин и Черчесов не захотели возвращаться в "Спартак"? Не думаю, что это так. Если переговоры и велись, то они оба вряд ли лично беседовали с Федуном. А все эти промежуточные звенья... люди уже неоднократно на этом обжигались, поэтому вряд ли вообще соглашались на эти самые звенья и промежуточные разговоры.
- Об игре:
Стартовый состав "Спартака" был подобран неплохо, это оптимальное сочетание игроков, которые, по идее, тоже должны были себя неплохо проявить. Есть нюансы, например, Рассказов ранее неплохо смотрелся, но и сегодня неплохо сыграл Ещенко... Однако когда пошла игра, стало понятно, что "красно-белые" играют без плана, играют как получится, как это происходило и в матче Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Забьём сколько получится, и пропустим сколько получится. И если в Москве команде сопутствовала удача, то в Уфе она сопутствовала хозяевам поля. Ключевой момент игры - первый гол хозяев, который стал возможен благодаря рикошету.
- О возвращении в состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко:
Я слышал о догадках про то, что у них был конфликт с Массимо Каррерой, но никаких подтверждений этому хотя бы с одной из сторон так и не увидел. Сообщение в Instagram дочери Карреры? Вот на этом и основаны всякие домыслы, это несерьёзно. Мы говорим о мужском коллективе, в нём всё случается, но когда жёны, девушки или дочери начинают вмешиваться...
- О вероятном назначении на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова:
А что тут обсуждать? "Спартак" в последнее время часто эпатирует публику, но назначение Кононова - это в данном рейтинге просто лидер последних сезонов. Более глупого решения просто трудно представить. "Красно-белым" нужен более заслуженный тренер. Одно дело, когда клуб берёт своих экс-игроков на пост тренера - Валерия Карпина или Станислава Черчесова. Да, во внутреннем первенстве ранее они ничего не выигрывали, но это решение было бы понятно хотя бы из-за того, что они оба свои для клуба. А когда берут человека, который уже поменял три российских клуба, один из которых является одним из богатейших в стране, но Кононов с ним так ничего и не добился... а его действующая команда сейчас в "подвале" РПЛ... и если правдива ещё и информация о том, что за него "Спартак" какие-то деньги выплатит, то это вообще на уровне идиотизма.
Карпин и Черчесов не захотели возвращаться в "Спартак"? Не думаю, что это так. Если переговоры и велись, то они оба вряд ли лично беседовали с Федуном. А все эти промежуточные звенья... люди уже неоднократно на этом обжигались, поэтому вряд ли вообще соглашались на эти самые звенья и промежуточные разговоры.
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