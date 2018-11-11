Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: бардак в "Спартаке" продолжается, так в футбол не играют

Валерий Рейнгольд: бардак в "Спартаке" продолжается, так в футбол не играют Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (0:2) в 14-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Здесь остаётся только возмущаться, ведь бардак продолжается, так в футбол не играют, и это было сказано сразу после матча с "Рейнджерс" (4:3). Вопрос уже не в том, в какой футбол играет "Спартак", а вообще хочет ли "Спартак" играть в футбол?! В Башкортостан не прилетает половина состава "красно-белых", это что такое вообще? В прошлом матче Джикия не играл, но все молчали. Сегодня ряд других игроков вообще не поехали в Уфу... Страшный бардак!

Говоря об увиденном на поле, то так в футбол играть нельзя! Многие футболисты просто не хотят выходить на поле. Лидеры команды, вроде Луиза Адриано, Фернандо, Мельгарехо, должны показывать пример своей игрой молодым, но они сдали по-страшному! Все игроки получают за свою работу приличные суммы, свои контракты нужно отрабатывать, но сегодня я увидел на поле людей, которым всё пофигу. Можно простить на поле всё, кроме безразличия. Игроки не хотят даже бегать.

И я опять обращаюсь к господину Федуну: добились своего? Убили команду? Убили! И сказать нечего. Не знаю, читает ли он мои интервью, но происходящее на футбольном поле - следствие прямой работы господина Федуна. Это нужно умудриться убить у команды желание играть в футбол. Это произошло в "Спартаке". И люди должны объяснить болельщикам, почему у них такое отношение к великому клубу и традициям. Страшный бардак, который нельзя простить. Я половину здоровья отдал в этой команде, и мне обидно смотреть на то, как она бездарно проигрывает.

Резюмируя, я бы посоветовал многим игрокам "Спартака" сменить профессию. Так позориться - просто стыдно.

- О вероятном назначении на пост главного тренера "Спартака" Олега Кононова:

Некоторое время назад встретился с ним на телевидении. Мы пообщались, я пожелал ему успехов, на меня он произвёл очень хорошее впечатление как человек, а как специалиста я знал его давно, он удачно работал в "Краснодаре". И мне Кононова жалко, ведь он идёт работать в бездарную на данный момент команду. Ему необходимо определиться, как начать разгребать имеющиеся проблемы. Многие игроки просто не имеют права выходить в основе, и Кононову нужно решать это. Ему необходимо укрепить оборону, но вопрос - кем? Из действующих игроков команды почти все в плохой физической форме, то есть внутренними ресурсами не усилиться... Но раз Кононов согласился принять такой "Спартак" - нужно работать и думать. Нужно наладить игровую дисциплину, это главный залог успеха. И нужно определиться с тем, кто мешает укреплять эту дисциплину внутри команды.
Теги: Рейнгольд Спартак УФА
Сегодня, 17:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Крепкий старикан. Другой бы давно уж гикнулся.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  Бриг   (Сегодня, 17:43)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Переживает Старик...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А то Кононов уже согласился принять Спорток?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.