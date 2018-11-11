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Владимир Пономарёв: Дзюба сегодняшнего образца у ЦСКА сидел бы в дубле
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Зенита" (2:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Я доволен игрой, "армейцы" смотрелись добротно, команда стабилизировалась, а молодёжь подтянулась. Мне позвонили перед игрой и сказали, что под вопросом участие в матче Артёма Дзюбы, на что я ответил, что для ЦСКА разницы нет, и сегодня мы всё равно их разорвём. Эта уверенность была основана на взрослении нашей молодёжи, которая почти заматерела. Годик-полтора, конечно, команде ещё нужно, но тем не менее, футболисты чувствуют друг друга куда лучше, каждый понимает, чего ждать от рядом стоящего партнёра, вот что такое сыгранность, а не комбинации и прочее.
"Красно-синие" играли нацелено, тактически грамотно и осмысленно. А вот про "физику" говорить не очень хочется... во втором тайме ЦСКА немного в этом компоненте сдал, команда подсела, это было заметно и по Фёдору Чалову. Поэтому во вторые 45 минут уже больше мыслей было о сохранении счёта, хотя это и неправильно, тренер всё равно гонят вперёд и требуют активного движения. Из-за этой усталости и следуют травмы, как сегодня у Ильзата Ахметова. Но в целом, команда сделала всё правильно, претензий нет.
- Об игре "Зенита":
Питерцы ничем не удивили, сегодня сыграли довольно средне. Вот хвалят все этого Дзюбу, но Дзюба сегодняшнего образца у нас сидел бы в дубле. Захвалили его, ничего такого он сегодня не сделал. Да, как "столб" играет неплохо, но и это в основном следствие того, что соперники против него неправильно действуют. Сегодня его опекал Хёрдур Магнуссон, который сыграл не лучшим образом. Летит мяч 15-20 метров до Дзюбы, ну выйди ты и сыграй на опережение... но нет, он прячется за спину, даёт ему принять мяч, и только потом пытается защищаться. У Дзюбы же и был самый явный момент в игре, и исландцев в этом эпизоде во всём сопернику уступил. К Магнуссону есть вопросы, он игру плохо читает, и жёлтые карточки получает постоянно, и удаляется... не растёт парень, и это плохо.
- О турнирной таблице РПЛ:
Тяжело с питерцами бороться, конечно. "Зенит" ещё дважды должен проиграть, чтобы конкуренты могли приблизиться... хотя, с такой игрой им придётся тяжело. "Зенит" тоже подустал, силёнок маловато, игроки напряжены, что проявляется в спорах между собой на поле. Это плохой признак для команды, и Сергею Семаку нужно повлиять на имеющуюся атмосферу, если питерцы не хотят растерять имеющееся преимущество.
- Об игре:
Я доволен игрой, "армейцы" смотрелись добротно, команда стабилизировалась, а молодёжь подтянулась. Мне позвонили перед игрой и сказали, что под вопросом участие в матче Артёма Дзюбы, на что я ответил, что для ЦСКА разницы нет, и сегодня мы всё равно их разорвём. Эта уверенность была основана на взрослении нашей молодёжи, которая почти заматерела. Годик-полтора, конечно, команде ещё нужно, но тем не менее, футболисты чувствуют друг друга куда лучше, каждый понимает, чего ждать от рядом стоящего партнёра, вот что такое сыгранность, а не комбинации и прочее.
"Красно-синие" играли нацелено, тактически грамотно и осмысленно. А вот про "физику" говорить не очень хочется... во втором тайме ЦСКА немного в этом компоненте сдал, команда подсела, это было заметно и по Фёдору Чалову. Поэтому во вторые 45 минут уже больше мыслей было о сохранении счёта, хотя это и неправильно, тренер всё равно гонят вперёд и требуют активного движения. Из-за этой усталости и следуют травмы, как сегодня у Ильзата Ахметова. Но в целом, команда сделала всё правильно, претензий нет.
- Об игре "Зенита":
Питерцы ничем не удивили, сегодня сыграли довольно средне. Вот хвалят все этого Дзюбу, но Дзюба сегодняшнего образца у нас сидел бы в дубле. Захвалили его, ничего такого он сегодня не сделал. Да, как "столб" играет неплохо, но и это в основном следствие того, что соперники против него неправильно действуют. Сегодня его опекал Хёрдур Магнуссон, который сыграл не лучшим образом. Летит мяч 15-20 метров до Дзюбы, ну выйди ты и сыграй на опережение... но нет, он прячется за спину, даёт ему принять мяч, и только потом пытается защищаться. У Дзюбы же и был самый явный момент в игре, и исландцев в этом эпизоде во всём сопернику уступил. К Магнуссону есть вопросы, он игру плохо читает, и жёлтые карточки получает постоянно, и удаляется... не растёт парень, и это плохо.
- О турнирной таблице РПЛ:
Тяжело с питерцами бороться, конечно. "Зенит" ещё дважды должен проиграть, чтобы конкуренты могли приблизиться... хотя, с такой игрой им придётся тяжело. "Зенит" тоже подустал, силёнок маловато, игроки напряжены, что проявляется в спорах между собой на поле. Это плохой признак для команды, и Сергею Семаку нужно повлиять на имеющуюся атмосферу, если питерцы не хотят растерять имеющееся преимущество.
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