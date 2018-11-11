Новости партнеров

Владимир Пономарёв: Дзюба сегодняшнего образца у ЦСКА сидел бы в дубле

Владимир Пономарёв: Дзюба сегодняшнего образца у ЦСКА сидел бы в дублеЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Зенита" (2:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Я доволен игрой, "армейцы" смотрелись добротно, команда стабилизировалась, а молодёжь подтянулась. Мне позвонили перед игрой и сказали, что под вопросом участие в матче Артёма Дзюбы, на что я ответил, что для ЦСКА разницы нет, и сегодня мы всё равно их разорвём. Эта уверенность была основана на взрослении нашей молодёжи, которая почти заматерела. Годик-полтора, конечно, команде ещё нужно, но тем не менее, футболисты чувствуют друг друга куда лучше, каждый понимает, чего ждать от рядом стоящего партнёра, вот что такое сыгранность, а не комбинации и прочее.

"Красно-синие" играли нацелено, тактически грамотно и осмысленно. А вот про "физику" говорить не очень хочется... во втором тайме ЦСКА немного в этом компоненте сдал, команда подсела, это было заметно и по Фёдору Чалову. Поэтому во вторые 45 минут уже больше мыслей было о сохранении счёта, хотя это и неправильно, тренер всё равно гонят вперёд и требуют активного движения. Из-за этой усталости и следуют травмы, как сегодня у Ильзата Ахметова. Но в целом, команда сделала всё правильно, претензий нет.

- Об игре "Зенита":

Питерцы ничем не удивили, сегодня сыграли довольно средне. Вот хвалят все этого Дзюбу, но Дзюба сегодняшнего образца у нас сидел бы в дубле. Захвалили его, ничего такого он сегодня не сделал. Да, как "столб" играет неплохо, но и это в основном следствие того, что соперники против него неправильно действуют. Сегодня его опекал Хёрдур Магнуссон, который сыграл не лучшим образом. Летит мяч 15-20 метров до Дзюбы, ну выйди ты и сыграй на опережение... но нет, он прячется за спину, даёт ему принять мяч, и только потом пытается защищаться. У Дзюбы же и был самый явный момент в игре, и исландцев в этом эпизоде во всём сопернику уступил. К Магнуссону есть вопросы, он игру плохо читает, и жёлтые карточки получает постоянно, и удаляется... не растёт парень, и это плохо.

- О турнирной таблице РПЛ:

Тяжело с питерцами бороться, конечно. "Зенит" ещё дважды должен проиграть, чтобы конкуренты могли приблизиться... хотя, с такой игрой им придётся тяжело. "Зенит" тоже подустал, силёнок маловато, игроки напряжены, что проявляется в спорах между собой на поле. Это плохой признак для команды, и Сергею Семаку нужно повлиять на имеющуюся атмосферу, если питерцы не хотят растерять имеющееся преимущество.
Теги: ЦСКА Зенит Пономарев
Сегодня, 22:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  лад  USSR (Сегодня, 22:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Возможно сегодня игра у него не совсем пошла, но парень - светлая голова, хорошо видит поле, техничен. Хорошее приобретение для команды.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:32)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
На счет Магнусона все верно сказал.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.