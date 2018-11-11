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Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля

Бывший защитник ЦСКА, "Зенита" и сборной России Максим Боков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 14-го тура Премьер-Лиги между своими экс-командами (2:0).

- Об игре:

Мы увидели бескомпромиссную, ошибки со стороны питерцев и то, как ЦСКА этими ошибками пользовался. "Армейцы" в целом не дали возможности проявить гостям свои сильные стороны и заслуженно довели матч до победы. Я был немного удивлён невзрачной игрой "Зенита" в центре поля, потому что ранее этот коллектив отличался креативностью. Однако сегодня ЦСКА "съел" соперника в центре поля, полностью нейтрализовали соперника.

Игра Артёма Дзюбы? Сегодня он сыграл не на высоте, хотя не стоит забывать, что это лидер и "Зенита", и сборной России. Сегодня не пошло у него, но он тоже человек, а не робот, запрограммированный играть на одном уровне. У Дзюбы есть планка, и ниже неё он не опускается. В этот вечер у него что-то не пошло, но я считаю, что это заслуга игроков ЦСКА и их грамотных действий, а не следствие формы или состояния самого Дзюбы.

- О большом количестве травм игроков, вызванных в сборную России на матчи против Германии и Швеции:

Полагаю, что такое количество травм вызвано большим количеством игр на клубном уровне. Основные футболисты сборной играют на трёх фронтах, это очень тяжело. В такие моменты помогает ротация, но иногда травм так много, что ротировать состав просто невозможно. Это футбол, так было и так будет.

Что касается списка травмированных игроков сборной... вы знаете, лет 8-10 назад это стало бы проблемой, потому что тогда был довольно небольшой список игроков, которые составляли костяк национальной команды и кроме них некого было вызывать, то сейчас у нас появилось достаточное количество молодых игроков, которые могут менять друг друга. Возможно, не без потери качества, но всё равно сменщики выступают на достойном уровне.

- О турнирной таблице РПЛ:

О чемпионской гонке очень рано рассуждать, ведь впереди 16 туров, зимний перерыв почти в три месяца, ещё очень многое может поменяться, что происходило неоднократно в предыдущие сезоны, когда и "Зенит", и ЦСКА теряли большое очковое преимущество над конкурентами. Любому претенденту на высокие места необходима стабильность, но её не может быть, потому что каждый претендент играет на трёх фронтах. Каждому придётся тяжело, и "Зенит" переживает сейчас непростое время. Сергею Семаку пожелаю терпения, а ЦСКА пожелаю догнать и перегнать "Зенит".
Теги: Боков ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:44
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#2  Agasphere  Москва (Сегодня, 22:51)
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Блин, моложе меня на 10 лет, а выглядит на 10 лет старше... confused
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#1  лад  USSR (Сегодня, 22:49)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Каждому придётся тяжело, и "Зенит" переживает сейчас непростое время. Сергею Семаку пожелаю терпения, а ЦСКА пожелаю догнать и перегнать "Зенит".

Наш человек.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
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