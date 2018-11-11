Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:41
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
Сергей Семак: "Зенит" не может ничего передвигать из-за Лиги чемпионов и Лиги Европы (видео) (4)
16:57
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Перемена мест слагаемых: ротация Рианчо позволила «Уфе» обыграть «Спартак». Оценки игроков матча (2)
Максим Боков: сегодня ЦСКА "съел" "Зенит" в центре поля
Бывший защитник ЦСКА, "Зенита" и сборной России Максим Боков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 14-го тура Премьер-Лиги между своими экс-командами (2:0).
- Об игре:
Мы увидели бескомпромиссную, ошибки со стороны питерцев и то, как ЦСКА этими ошибками пользовался. "Армейцы" в целом не дали возможности проявить гостям свои сильные стороны и заслуженно довели матч до победы. Я был немного удивлён невзрачной игрой "Зенита" в центре поля, потому что ранее этот коллектив отличался креативностью. Однако сегодня ЦСКА "съел" соперника в центре поля, полностью нейтрализовали соперника.
Игра Артёма Дзюбы? Сегодня он сыграл не на высоте, хотя не стоит забывать, что это лидер и "Зенита", и сборной России. Сегодня не пошло у него, но он тоже человек, а не робот, запрограммированный играть на одном уровне. У Дзюбы есть планка, и ниже неё он не опускается. В этот вечер у него что-то не пошло, но я считаю, что это заслуга игроков ЦСКА и их грамотных действий, а не следствие формы или состояния самого Дзюбы.
- О большом количестве травм игроков, вызванных в сборную России на матчи против Германии и Швеции:
Полагаю, что такое количество травм вызвано большим количеством игр на клубном уровне. Основные футболисты сборной играют на трёх фронтах, это очень тяжело. В такие моменты помогает ротация, но иногда травм так много, что ротировать состав просто невозможно. Это футбол, так было и так будет.
Что касается списка травмированных игроков сборной... вы знаете, лет 8-10 назад это стало бы проблемой, потому что тогда был довольно небольшой список игроков, которые составляли костяк национальной команды и кроме них некого было вызывать, то сейчас у нас появилось достаточное количество молодых игроков, которые могут менять друг друга. Возможно, не без потери качества, но всё равно сменщики выступают на достойном уровне.
- О турнирной таблице РПЛ:
О чемпионской гонке очень рано рассуждать, ведь впереди 16 туров, зимний перерыв почти в три месяца, ещё очень многое может поменяться, что происходило неоднократно в предыдущие сезоны, когда и "Зенит", и ЦСКА теряли большое очковое преимущество над конкурентами. Любому претенденту на высокие места необходима стабильность, но её не может быть, потому что каждый претендент играет на трёх фронтах. Каждому придётся тяжело, и "Зенит" переживает сейчас непростое время. Сергею Семаку пожелаю терпения, а ЦСКА пожелаю догнать и перегнать "Зенит".
- Об игре:
Мы увидели бескомпромиссную, ошибки со стороны питерцев и то, как ЦСКА этими ошибками пользовался. "Армейцы" в целом не дали возможности проявить гостям свои сильные стороны и заслуженно довели матч до победы. Я был немного удивлён невзрачной игрой "Зенита" в центре поля, потому что ранее этот коллектив отличался креативностью. Однако сегодня ЦСКА "съел" соперника в центре поля, полностью нейтрализовали соперника.
Игра Артёма Дзюбы? Сегодня он сыграл не на высоте, хотя не стоит забывать, что это лидер и "Зенита", и сборной России. Сегодня не пошло у него, но он тоже человек, а не робот, запрограммированный играть на одном уровне. У Дзюбы есть планка, и ниже неё он не опускается. В этот вечер у него что-то не пошло, но я считаю, что это заслуга игроков ЦСКА и их грамотных действий, а не следствие формы или состояния самого Дзюбы.
- О большом количестве травм игроков, вызванных в сборную России на матчи против Германии и Швеции:
Полагаю, что такое количество травм вызвано большим количеством игр на клубном уровне. Основные футболисты сборной играют на трёх фронтах, это очень тяжело. В такие моменты помогает ротация, но иногда травм так много, что ротировать состав просто невозможно. Это футбол, так было и так будет.
Что касается списка травмированных игроков сборной... вы знаете, лет 8-10 назад это стало бы проблемой, потому что тогда был довольно небольшой список игроков, которые составляли костяк национальной команды и кроме них некого было вызывать, то сейчас у нас появилось достаточное количество молодых игроков, которые могут менять друг друга. Возможно, не без потери качества, но всё равно сменщики выступают на достойном уровне.
- О турнирной таблице РПЛ:
О чемпионской гонке очень рано рассуждать, ведь впереди 16 туров, зимний перерыв почти в три месяца, ещё очень многое может поменяться, что происходило неоднократно в предыдущие сезоны, когда и "Зенит", и ЦСКА теряли большое очковое преимущество над конкурентами. Любому претенденту на высокие места необходима стабильность, но её не может быть, потому что каждый претендент играет на трёх фронтах. Каждому придётся тяжело, и "Зенит" переживает сейчас непростое время. Сергею Семаку пожелаю терпения, а ЦСКА пожелаю догнать и перегнать "Зенит".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.