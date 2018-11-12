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Сергей Родионов: прельщает атакующий стиль, проповедуемый Кононовым

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов на пресс-конференции, созванной по случаю назначения Олега Кононова новым главным тренером красно-белых, рассказал, почему клуб остановил выбор на кандидатуре экс-наставника тульского "Арсенала".

— Хочу поздравить Олега Георгиевича Кононова с назначением, пожелать успехов и реализовать идеи, с которыми он пришел к нам в команду, — начал Родионов.

Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский. Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова.

Я назвал основные черты, по которым делался выбор. Наиль Камильевич (Измайлов – прим. ред.) ответил, что было несколько кандидатов. Но кто они, сейчас нет смысла говорить.

У Олега Георгиевича есть регламент и время, чтобы с ним ознакомиться. Раньше были публикации про конфликты из-за трансферов. Последний игрок, который зашел по инициативе клуба и селекции, был Александр Селихов. Точка.

До начала работы с командой, Олег Георгиевич посетит клубный музей. Это будет в ближайшее время", - цитирует Родионова "Матч ТВ".
Теги: Родионов Кононов Спартак
Сегодня, 21:19
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#12  Александр  Тверь (Сегодня, 22:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Родионов - ты предал Спартак. Ты стал холопом у Федуна. И не лги. Себе ведь не солжёшь.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#11  spartach10  Россия (Сегодня, 22:27)
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Чернышов тоже проповедовал...
Сделали из клуба цирк...
родионов, измайлов, глушаков...клоуны...правда не смешные даже)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#10  pahitosik  Москва (Сегодня, 22:20)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видео "Микс – Виктор Цой - Перемен": http://www.youtube.com/watch?v=FU8csnZxdPA&list=RDFU8csnZxdPA
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 22:07)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Кто еще не высказался? Мне вот мнение Горлуковича, как тоже отчасти белоруса, было бы интересно услышать. smiley

А Горлукович в штабе Спартака, что бы знать всё? Или слухи хочешь послушать? Сходи на стадио, там в уши тебе надуют. Расскажут, что Спартак - это говно, а Каррера - это всё.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:51)
  • +1
  •  (5)
online

Кто еще не высказался? Мне вот мнение Горлуковича, как тоже отчасти белоруса, было бы интересно услышать. smiley
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 21:50)
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сначала поглядим, обосрать успеем ещё, если что.

Значит все, кроме Селихова, были креатурами Карреры? То есть Роша, Петкович и те, что в арендах - это Каррера? А кресты Жиго - это Дурбано? То есть креатура опять же Карреры?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Roganov   (Сегодня, 21:38)
  • -1
  •  (5)

И че он хотел сказать по трансферам? Мы в курсе, что Жиго и Джикию при Каррере купили.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#5  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 21:32)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
Мямле дали слово наконец..


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:27)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Колян Безмолвный
Спартак теперь фаворит!

А Глушак в списке на ЗМ. Автоматически
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:26)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак теперь фаворит!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:25)
  • +2
  •  (6)

Тебя то, с вязанием, сейчас на дерево посадят - чтоб глаза не мозолил, директор xyeв.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 21:24)
  • -6
  •  (8)

Атакующий стиль? С кем? С Глушаковым ,Ещенко и Комбаровым? Ну ну
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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