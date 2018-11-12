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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Родионов: прельщает атакующий стиль, проповедуемый Кононовым
Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов на пресс-конференции, созванной по случаю назначения Олега Кононова новым главным тренером красно-белых, рассказал, почему клуб остановил выбор на кандидатуре экс-наставника тульского "Арсенала".
— Хочу поздравить Олега Георгиевича Кононова с назначением, пожелать успехов и реализовать идеи, с которыми он пришел к нам в команду, — начал Родионов.
Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский. Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова.
Я назвал основные черты, по которым делался выбор. Наиль Камильевич (Измайлов – прим. ред.) ответил, что было несколько кандидатов. Но кто они, сейчас нет смысла говорить.
У Олега Георгиевича есть регламент и время, чтобы с ним ознакомиться. Раньше были публикации про конфликты из-за трансферов. Последний игрок, который зашел по инициативе клуба и селекции, был Александр Селихов. Точка.
До начала работы с командой, Олег Георгиевич посетит клубный музей. Это будет в ближайшее время", - цитирует Родионова "Матч ТВ".
— Хочу поздравить Олега Георгиевича Кононова с назначением, пожелать успехов и реализовать идеи, с которыми он пришел к нам в команду, — начал Родионов.
Олег Георгиевич уже длительный срок работает тренером. Он работал в Белоруссии, Молдове, России. Прельщает его атакующий стиль, тренерский. Также должен быть тренерский результат, у него есть этот опыт. В связи с этим всем мы и пришли к кандидатуре Кононова.
Я назвал основные черты, по которым делался выбор. Наиль Камильевич (Измайлов – прим. ред.) ответил, что было несколько кандидатов. Но кто они, сейчас нет смысла говорить.
У Олега Георгиевича есть регламент и время, чтобы с ним ознакомиться. Раньше были публикации про конфликты из-за трансферов. Последний игрок, который зашел по инициативе клуба и селекции, был Александр Селихов. Точка.
До начала работы с командой, Олег Георгиевич посетит клубный музей. Это будет в ближайшее время", - цитирует Родионова "Матч ТВ".
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