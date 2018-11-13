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В Туле открылась футбольная академия Дмитрия Аленичева

Тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев открыл детскую футбольную академию в Туле.

Школа открыта в специально построенном здании площадью около 3,7 тысяч квадратных метров. Обучение в ней будут проходить дети от 3 до 16 лет. Академия оснащена крытым футбольным полем с искусственным покрытием, а также всей необходимой инфраструктурой для полноценных занятий.

"Знамя Узловая"
Сегодня, 01:40
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