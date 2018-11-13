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Федор Чалов в четвертый раз стал лучшим игроком тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ.

За форварда армейцев проголосовало 10 290 человек (62,26 % опрошенных). Второе место в голосовании занял форвард "Арсенала" Лука Джорджевич – 1 421 голосов (8,6%), третье – вратарь "Локомотива" Гильерме с 1 397 голосами (8,45%).

В минувшем туре Чалов отдал голевую передачу и забил победный гол в ворота "Зенита" (2:0).

Ранее Чалов становился лучшим игроком 6-го, 7-го и 9-го туров РПЛ.

Матч ТВ
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 13:08
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