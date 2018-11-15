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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: чему Березуцкие научатся в "Витессе" у Слуцкого? Они давно знакомы с его методикой
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию о том, что братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе", а также слухи об интересе к полузащитнику "армейцев" Ильзату Ахметову со стороны "Арсенала" и "Ромы".
- О Березуцких в "Витессе":
Честно говоря, я не понял этого решения. И вообще, когда появились слухи об их переезде в Голландию, я подумал, что это фэйк. Но оказалось, что это на самом деле так! Здесь нужно уточнять, какая у братьев есть тренерская лицензия. Нужно уточнять, чем они будут заниматься в штабе Слуцкого. Они едут в Голландию опыта набираться, стажироваться... на какую роль? Работать ассистентами... может, стоило приложить сначала все усилия для получения лицензии Pro... я не знаю, некомпетентен в этих вопросах.
Раньше нужно было получать соответствующее образование для работы в профессиональном клубе. Нас заставляли учиться раньше, после сезона отправляли в военный институт физической культуры в Санкт-Петербург, мы сдавали экзамены, получали высшее образование... это было обязательно в военной команде.
В каком статусе в "Витессе" будут работать Березуцкие - я не знаю. Если будут ассистентами, Слуцкий наверняка к ним прислушиваться будет, но итоговое решение всё равно остаётся за ним. Считаю, что Березуцкие в другой команде могли бы претендовать на большую роль, ведь они играли за сборную России, у них богатый опыт выступлений в составе ЦСКА в еврокубках.
Если они едут учиться тренерскому мастерству, то это называется стажировка. Но пишут о том, что они войдут в штаб Слуцкого... а чему они будут у него учиться, если они уже давно знают его методику тренировок?! Они отлично знакомы с его работой, учиться Березуцким у Слуцкого, думаю, уже нечему. Вот в другом клубе под руководством незнакомого им специалиста - это да, это логичное и отличное решение было бы для братьев.
- Об интересе к Ахметову со стороны европейских клубов:
Отрицательно смотрю на все эти новости. Ильзат ещё молод, ему 20 лет, какие пока европейские клубы? Ему нужно заматереть в ЦСКА, в отечественном футболе. Он только-только оперился, ему рано ещё в европейский клуб. Да и потом, в ЦСКА о нём заботятся, воспитывают, ведь Гинер своим подопечным вторым отцом становится, он их холит и лелеет, отсюда и большое количество успешных игроков в составе "армейцев". В Европе же от Ахметова сразу будут требовать результат, выжимать из него все соки. В ЦСКА же бережное отношение к молодому игроку, поэтому пока рано покидать команду.
- О Березуцких в "Витессе":
Честно говоря, я не понял этого решения. И вообще, когда появились слухи об их переезде в Голландию, я подумал, что это фэйк. Но оказалось, что это на самом деле так! Здесь нужно уточнять, какая у братьев есть тренерская лицензия. Нужно уточнять, чем они будут заниматься в штабе Слуцкого. Они едут в Голландию опыта набираться, стажироваться... на какую роль? Работать ассистентами... может, стоило приложить сначала все усилия для получения лицензии Pro... я не знаю, некомпетентен в этих вопросах.
Раньше нужно было получать соответствующее образование для работы в профессиональном клубе. Нас заставляли учиться раньше, после сезона отправляли в военный институт физической культуры в Санкт-Петербург, мы сдавали экзамены, получали высшее образование... это было обязательно в военной команде.
В каком статусе в "Витессе" будут работать Березуцкие - я не знаю. Если будут ассистентами, Слуцкий наверняка к ним прислушиваться будет, но итоговое решение всё равно остаётся за ним. Считаю, что Березуцкие в другой команде могли бы претендовать на большую роль, ведь они играли за сборную России, у них богатый опыт выступлений в составе ЦСКА в еврокубках.
Если они едут учиться тренерскому мастерству, то это называется стажировка. Но пишут о том, что они войдут в штаб Слуцкого... а чему они будут у него учиться, если они уже давно знают его методику тренировок?! Они отлично знакомы с его работой, учиться Березуцким у Слуцкого, думаю, уже нечему. Вот в другом клубе под руководством незнакомого им специалиста - это да, это логичное и отличное решение было бы для братьев.
- Об интересе к Ахметову со стороны европейских клубов:
Отрицательно смотрю на все эти новости. Ильзат ещё молод, ему 20 лет, какие пока европейские клубы? Ему нужно заматереть в ЦСКА, в отечественном футболе. Он только-только оперился, ему рано ещё в европейский клуб. Да и потом, в ЦСКА о нём заботятся, воспитывают, ведь Гинер своим подопечным вторым отцом становится, он их холит и лелеет, отсюда и большое количество успешных игроков в составе "армейцев". В Европе же от Ахметова сразу будут требовать результат, выжимать из него все соки. В ЦСКА же бережное отношение к молодому игроку, поэтому пока рано покидать команду.
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