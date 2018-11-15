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Ари - в стартовом составе сборной России в матче с Германией

Стал известен стартовый состав сборной России на гостевой товарищеский матч с Германией.

Россия: Лунёв, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Алексей Миранчук, Ари.
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 21:37
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#2  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Почему не Чалов?
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 21:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не зря же Северная Нигерия.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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