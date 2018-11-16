Юрий Газинский: этот матч надо поскорее забыть

Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал поражение от Германии в товарищеском матче."Этот матч надо поскорее забыть. Впереди важная игра со Швецией. Конечно, жалко проигрывать, но Германия хорошая, сильная команда", - сказал Газинский.