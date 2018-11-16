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"Урал" проиграл в контрольном матче на Кипре со счетом 3:4

Сегодня футболисты "Урала" провели на Кипре контрольный матч с местной командой "Эносис".

Команда Дмитрия Парфенова потерпела поражение со счетом 3:4. Голами у екатеринбуржцев отметились Андрей Панюков, Марко Араторе и футболист, находящийся на просмотре.

Контрольный матч

"Эносис" (Паралимни, Кипр) - "Урал" (Екатеринбург, Россия) — 4:3 (3:1)

Голы у "Урала": Панюков, 20 (1:1); Араторе, 79 (2:4); игрок на просмотре (3:4).

"Урал" (1-й тайм): Баклов, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бавин, Араторе, Бикфалви, Эль Кабир, Ильин, Панюков.

"Урал" (2-й тайм): Годзюр, Динга, Ходжаниязов, Данцев, Шанбиев, Бевеев, Евсеев, Араторе, Чантурия, Юсупов и игрок на просмотре.

Sport24
Теги: Урал
Сегодня, 17:25
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