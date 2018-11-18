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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владимир Хашиг: вся система ВАР будет стоить меньше миллиона долларов
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.
"Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы ВАР – то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.
По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.
Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система ВАР будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.
Надеемся, что следующий сезон в премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой ВАР", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
"Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы ВАР – то, о чем мы просили несколько лет. Надеемся, что мы не будем последней из ведущих лиг, которая это внедрит.
По нашей информации, вся система будет стоить меньше одного миллиона долларов, примерно по 50-60 тысяч долларов на каждую команду, что вполне разумно для команд премьер лиги.
Тем более, если мы будем сравнивать с количеством результативных ошибок, которые допускают судьи. Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система ВАР будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия.
Надеемся, что следующий сезон в премьер-лиге стартует с полностью внедренной системой ВАР", - цитирует Хашига "Спорт-Экспресс".
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