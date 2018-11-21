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Станислав Черчесов рассказал, почему не выпускает на поле Фёдора Чалова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему не выпустил нападающего ЦСКА Федора Чалова на поле в матчах с командами Германии и Швеции.

В четверг, 15 ноября, сборная России проиграла немцам со счетом 0:3, а во вторник в заключительном матче Лиги наций уступила шведам (0:2) и не смогла пробиться в группу А.

- Станислав Саламович, почему все-таки не дали время Федору Чалову? Все форварды поиграли, а Чалов - нет.

- Потому что Чалов - молодой футболист, который по-тихонечку обживается в нашем коллективе. Мы внимательно за ним смотрим и будем давать время сначала обжиться, а потом выходить на матчи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Чалов Сборная России
Сегодня, 01:12
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(3)
#11  filin89  Коми Африка (Сегодня, 02:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Какой бред...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#10  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 02:17)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
годам к 29 дадут выйти ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#9  Antip7   (Сегодня, 02:00)
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  •  (0)

Цитата: barakuda
Это пездец господа... играют в сборной все кто был вызван в неё из-за травм, а кто был запасным на ЧМ2018 продолжают полировать скамейку !!! На 300% уверен что на поле смотрелись бы лучше с самого начала Чалов, Миранчуки и Ари... но не как уж что то типа Комболова. Больше всех понравился Джикия, периодами блистал Игнатьев, Дзюба для его состояния был великолепен !!! Считаю, что крайний - это Черчесов. Не угадал с подсказками !!!

Все перечисленные, кроме Ари
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#8  ZeArt83   (Сегодня, 01:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну правильно лучше Ари выпускать.А кого черта нужен тогда лимит если молодым не доверять.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
#7  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы великий Лобановский так рассуждал (как Черчесов) в своё время насчет Блохина - он бы его никогда в 18 лет не выпустил на поле за сборную. Но выпустил!!! В этом и отличие Лобановского - от всяких там этих "черчесовых"... А Чалов в чемпионате играет, на минуточку, намного эффективнее Ари...

Вообще Черчес всё...спёкся. И весь его шанс был, как и Карреры, в этом периоде - на эмициях, кураже. Но эмоции долго не живут и в одну реку дважды не вступают. А мастерства сборной он не даст... не умеет.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#6  _strelez_  ростов (Сегодня, 01:28)
  • +3
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*внимательный* ты наш... столько игр просрать ещё никто не умудрился....но *я тебе, конечно,верю... разве могут быть сомненья...*
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#5  SuperGonzo   (Сегодня, 01:26)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да эти две игры полностью пистец какой-то grin

Накуя Луня в рамку ставить, куда всех игроков прятать? Еще в германии было видно как они бегают всего боясь и их же опять ставить .... Совсем изврат ? или хочет показать типо смотрите какую я сборную на ЧМ собрал , а какую мог... БОЙТЕСЬ ... тьфу пля...
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 01:23)
  • +3
  •  (3)

Бушманов и то адекватнее оправдывался...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  barakuda  Апатиты (Сегодня, 01:23)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это пездец господа... играют в сборной все кто был вызван в неё из-за травм, а кто был запасным на ЧМ2018 продолжают полировать скамейку !!! На 300% уверен что на поле смотрелись бы лучше с самого начала Чалов, Миранчуки и Ари... но не как уж что то типа Комболова. Больше всех понравился Джикия, периодами блистал Игнатьев, Дзюба для его состояния был великолепен !!! Считаю, что крайний - это Черчесов. Не угадал с подсказками !!!
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 01:17)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Смысл приглашать в сборную, если изначально не собирается привлекать. Это извращение какое-то.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:14)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да уже поздно будет.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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